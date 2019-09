Restaurants op de fles, maar bedrijf van Jamie Oliver doet het goed

Zijn restaurantketen moest dit voorjaar nog de boeken neerleggen, maar het bedrijf van Jamie Oliver heeft het vorig boekjaar wel goed gedaan. De Britse chef kon zichzelf 5,9 miljoen euro uitkeren.

Jamie Oliver Holdings heeft in 2018 49,1 miljoen euro omzet gedraaid, meldt The Guardian. De winst voor aftrek van belastingen is echter gehalveerd in vergelijking met het jaar voordien, tot 8,8 miljoen euro.

Dat is het gevolg van de ruim tien miljoen euro die nodig was om de noodlijdende restaurants op de been te houden. Oliver stak ook miljoenen van zijn eigen geld in de restaurants. Tevergeefs, want in mei werden alsnog 22 restaurants gesloten. Daarbij gingen ook meer dan duizend jobs verloren.

De Britse chef betaalde zichzelf in 2018 echter nog een mooi loon van 5,9 miljoen euro uit, al is dat een pak minder dan de 9,7 miljoen het jaar voordien.

Ceo Paul Hunt zegt dat het bedrijf sterke resultaten kon neerzetten: zonder de eenmalige kosten voor de restauranttak zou de winst met 4,9 procent zijn gestegen. Volgens Hunt kon de groep de uitdagingen van 2018 doorstaan door het sterke portfolio van Oliver.

De televisieprogramma’s en boekenverkoop brachten weliswaar minder geld in het laatje, maar de verkoop van licenties, onder meer voor twaalf nieuwe franchisevestigingen van Jamie’s Italian buiten Groot-Brittannië, deden de winstcijfers wel goed.