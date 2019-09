Koningin Máxima en bondskanselier Angela Merkel liepen elkaar dinsdag tegen het lijf in New York. Ze waren beiden aanwezig bij de Verenigde Naties in de Amerikaanse stad. Merkel was even verward toen Máxima meldde dat ze recent met Frankrijk had gesproken over vrouwenrechten. De Duitse bondskanselier vroeg zich af over welke ‘Franz’ de koningin het had. Na enkele seconden besefte Merkel dat ze het Engelse woord ‘France’ verwarde met de Duitse naam ‘Franz’.