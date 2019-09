Wolvin Naya allicht kwaadwillig omgebracht

De cel Natuurinspectie van Natuur en Bos gaat ervan uit dat wolvin Naya kwaadwillig werd omgebracht. De daders worden opgespoord.

Voor de zomer werd wolvin Naya voor het laatst gezien. Ze was toen drachtig. Daarna verdween ze van de radar. Wel waren er nog beelden van mannetjeswolf August die voedsel aanbracht, maar daar stopte hij op een bepaald moment mee.

De cel Natuurinspectie van Natuur en Bos heeft de situatie de voorbije maanden onderzocht. Onder meer met dronevluchten werd naar sporen gezocht van de wolvin en haar welpen. Het speurwerk leverde geen resultaat op. Daarom concludeert Natuur en Bos dat de dieren zo goed als zeker niet meer in leven zijn.

De onderzoekers gaan ervan uit dat Naya kwaadwillig is gedood. ‘De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden’, meldt Natuur en Bos in een persbericht. ‘De actie was dus goed voorbereid door professionelen. Het valt aan te nemen dat, als de wolvin werd omgebracht, de plegers van dat milieumisdrijf opzettelijk het nestelgebied van de wolvin zijn binnengedrongen om daar gericht en opzettelijk de wolvin met haar welpen op het nest te gaan zoeken en ze daar te doden.’

Natuurinspecteurs zullen het onderzoek voortzetten 'in de overtuiging dat de verantwoordelijken van dit milieumisdrijf zullen gevat worden'.

De mannelijke wolf August is wel nog in het gebied. Afgelopen weekend werd hij nog gefilmd. Experts gaan ervan uit dat er nieuwe wolven zullen komen.

Op basis van onderstaande beelden, vrijgegeven in april, was volgens experts duidelijk dat ze zwanger was.