Creatief directeur Demna Gvasalia stuurde zijn modellen, onder wie ook Bella Hadid, de catwalk op in een decor dat op het Europese Parlement in Straatsburg moest lijken. Toen al was de toon gezet voor wat een van de meest bevreemdende spektakels van de modeweek zou worden. Heel wat van de modellen werden in silhouetten gestopt die er verdacht normaal uitzagen - denk aan maatpakken en trainingspakken - en zo gedragen zouden kunnen worden door de persoon naast je op de trein, maar een rare twist meekregen door de grote volumes of de vreemde snit. De ontwerper gaf dan ook achteraf aan dat hij werkkleding wou herinterpreteren. Dat deed hij door de ensembles letterlijk uit te vergroten: er waren enorme jassen, torenhoge schouders en zelfs de jukbeenderen en lippen van de modellen werden met behulp van implantaten en make-up groter gemaakt. Naar goede gewoonte gaf Gvasalia ook een draai aan enkele bekende logo’s, zo moesten dit keer dat van MasterCard en America’s Next Top Model eraan geloven.