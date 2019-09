Buiten is het 40 graden, maar door een ingenieus koelsysteem is het in het openluchtstadion in Doha goed te doen voor de atleten op de WK.

‘Brrr, koud hier, even wat kleren aantrekken.’ Buiten is het in Doha pakweg 40 graden, maar in de catacomben van het Khalifa International Stadium staat Marije van Hunenstijn net niet te klappertanden ...