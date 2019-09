Zwart blijft de favoriete kleur van Olivier Theykens, maar de Belgische ontwerper toont zich ook een voorstander van de combinatie rood en roze, zo bleek bij zijn defilé tijdens de Parijse modeweek. Het korset maakte zijn opwachting in verschillende vormen, als bovenstuk of verwerkt in een bustierjurk, terwijl ook een aantal jasjes werd bijeengehouden met de typische haken en ogen als sluiting. Theykens wil ook het maakproces zelf centraal stellen, wat zich manifesteerde in een niet-afgewerkte zoom of zichtbare naden aan de buitenkant van een kledingstuk dat daardoor binnenstebuiten leek gekeerd.