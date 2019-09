Alison Van Uytvanck stijgt zeventien plaatsen op wereldranglijst, status quo voor David Goffin bij de mannen

Alison Van Uytvanck doet maandag een uitstekende zaak op nieuwe WTA-ranking. De Grimbergse tennisster stijgt zeventien plaatsen en belandt op nummer 44.

De 25-jarige Van Uytvanck dankt de mooie sprong aan haar toernooizege in het Oezbeekse Tasjkent. Daar stak ze zaterdag haar vijfde WTA-titel op zak. In augustus 2018 prijkte Van Uytvanck op de 37e plaats in het WTA-klassement. Dat is haar hoogste notering tot dusver.

Elise Mertens, Belgiës nummer 1, gaat een plaatsje vooruit. De Limburgse staat 23e. In de dubbelranking zakt ze, ondanks een finale in het Chinese Wuhan, van twee naar drie.

Lager op de ranking is er licht verlies voor Kirsten Flipkens (-1, 101e) en winst voor Ysaline Bonaventure (+8, 115e), Greet Minnen (+2, 122e) en Yanina Wickmayer (+1, 160e).

Helemaal bovenaan het klassement blijft de Australische Ashleigh Barty de plak zwaaien voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Oekraïense Elina Svitolina. Dan volgen de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep. Die wipt over de Canadese US Open-kampioene Bianca Andreescu. Het is de enige verschuiving in de top tien.

De Wit-Russische Aryna Sabalenka verlengde haar titel in Wuhan maar wordt daar niet voor beloond op de ranking. Ze blijft veertiende. De Amerikaanse Alison Riske, verliezend finaliste, wipt van 35 naar 24.

David Goffin behoudt plaats op ongewijzigde wereldranglijst bij mannen

David Goffin blijft nummer vijftien van de wereld in het mannentennis. Er vallen maandag in het nieuwe ATP-klassement amper wijzigingen te noteren. De Serviër Novak Djokovic voert de ranking aan, gevolgd door de Spanjaard Rafael Nadal, de Zwitser Roger Federer, de Rus Daniil Medvedev en de Oostenrijker Dominic Thiem.

De enige verandering in de top twintig is de positiewissel tussen de Fransman Gael Monfils (nu elfde) en de Italiaan Fabio Fognini (twaalfde).

Lager op de ranking stijgt Pablo Carreno Busta na zijn toernooizege in het Chinese Chengdu van 63 naar 39. Op het Rakuten Open in Tokio is de Spanjaard voor de derde keer in enkele weken (na de US Open en Metz) de tegenstander van Goffin.

De Australiër Alex de Minaur, die de titel won in het Chinese Zhuhai, klimt zes plaatsen en belandt op 25.

Kimmer Coppejans blijft 163e. Dan volgen Steve Darcis (180e, +4), Ruben Bemelmans (225e, -23) en Arthur De Greef (253e).

In het dubbelklassement is er na hun eindzege in Zhuhai winst voor Joran Vliegen (38e, +4) en Sander Gille (44e, +7).

De WTA-ranking op maandag 30 september:

(tussen haakjes de ranglijst op 23 september)

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 6446 punten

2. (2) Karolina Pliskova (Tsj) 6125

3. (3) Elina Svitolina (Oek) 5320

4. (4) Naomi Osaka (Jap) 5011

5. (6) Simona Halep (Roe) 4907

6. (5) Bianca Andreescu (Can) 4835

7. (7) Petra Kvitova (Tsj) 4571

8. (8) Kiki Bertens (Ned) 4225

9. (9) Serena Williams (VSt) 3935

10.(10) Belinda Bencic (Zwi) 3738

11.(11) Johanna Konta (GBr) 3073

12.(15) Sloane Stephens (VSt) 2873

13.(12) Angelique Kerber (Dui) 2830

14.(14) Aryna Sabalenka (WRu) 2785

15.(13) Madison Keys (VSt) 2767

16.(17) Sofia Kenin (VSt) 2600

17.(22) Petra Martic (Kro) 2572

18.(19) Anastasija Sevastova (Let) 2517

19.(18) Caroline Wozniacki (Den) 2493

20.(16) Qiang Wang (Chn) 2423

...

23.(24) Elise Mertens 2235

44.(61) Alison Van Uytvanck 1235

101.(100) Kirsten Flipkens 611

115.(123) Ysaline Bonaventure 560

122.(124) Greet Minnen 540

160.(161) Yanina Wickmayer 386

263.(257) Maryna Zanevska 221

285.(287) Marie Benoit 198

317.(323) Lara Salden 164

399.(393) Kimberley Zimmermann 113

418.(419) Magali Kempen 104

519.(482) Helene Scholsen 67

709.(720) Eliessa Vanlangendonck 33

885.(885) Victoria Kalaitzis 17

1015.(1008) Catherine Chantraine 11

1017.(1178) Chelsea Vanhoutte 11

1152.(1150) Justine Pysson 6

1166.(1190) Eline Audenaert 6

1207.(9999) Vicky Van De Peer 4

De ATP-ranking op maandag 30 september:

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9865 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9225

3. (3) Roger Federer (Zwi) 7130

4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5305

5. (5) Dominic Thiem (Oos) 4415

6. (6) Alexander Zverev (Dui) 4095

7. (7) Stefanos Tsitsipas (Gri) 3420

8. (8) Kei Nishikori (Jap) 3330

9. (9) Karen Khachanov (Rus) 2810

10.(10) Roberto Bautista Agut (Spa) 2575

11.(12) Gaël Monfils (Fra) 2375

12.(11) Fabio Fognini (Ita) 2370

13.(13) Matteo Berrettini (Ita) 2270

14.(14) Borna Coric (Kro) 2130

++ 15.(15) David Goffin (BEL) 2055

16.(16) Diego Schwartzman (Arg) 1995

17.(17) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1895

18.(18) Kevin Anderson (ZAf) 1870

19.(19) John Isner (VSt) 1805

20.(20) Felix Auger-Aliassime (Can) 1725

...

163.(163) Kimmer Coppejans 333

180.(184) Steve Darcis 281

225.(202) Ruben Bemelmans 214

253.(253) Arthur De Greef 182

335.(329) Jeroen Vanneste 122

345.(362) Christopher Heyman 117

397.(417) Yannick Mertens 91

480.(476) Michael Geerts 63

505.(504) Zizou Bergs 57

713.(714) Maxime Pauwels 26

730.(724) Arnaud Bovy 24

736.(729) Germain Gigounon 23

749.(740) Benjamin Dhoe 27

798.(789) Omar Salman 18

814.(806) Clement Geens 17

894.(893) Joris De Loore 13

944.(944) Gauthier Onclin 11

1017.(1017) Simon Beaupain 9

1047.(1090) Tom Pisane 8

1064.(1061) Yannick Vandenbulcke 7

1163.(1160) Martin Van Der Meerschen 6

1178.(1173) Romain Barbosa 5

1186.(1183) Niels Desein 5

1330.(1319) Jonas Merckx 3

1430.(1427) Loic Cloes 2

1450.(1448) Yannik Reuter 2

1577.(1572) Buvaysar Gadamauri 2

1606.(1602) Nicolas Demeroutis 1

1606.(1602) Tuur Heuvinck 1