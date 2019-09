Jambon: 'Engagement van elke Vlaming nodig, want uitdagingen zijn bovenmaats'

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering is maandagmiddag voorgesteld door kopstukken Jan Jambon (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Wouter Beke (CD&V). 'De verkiezingen van 26 mei hebben een gevoel van onbehagen blootgelegd in de samenleving', zei de aankomend minister-president van Vlaanderen. 'Het gevoel leeft dat de lusten en de lasten niet evenredig verdeeld zijn. Daarom kiezen we resoluut voor een nieuwe aanpak.'

'Vlaanderen moet de volgende decennia een onbetwistbare referentie worden in Europa. Iedereen moet de handen uit de mouwen steken. We leggen op alle domeinen in de samenleving de lat hoog, maar doen dat uitdrukkelijk op zo'n manier waardoor iedereen in de samenleving mee zal kunnen', stak Jambon van wal. 'De regering doet een warme oproep aan alle Vlamingen om samen aan dit wervende verhaal te schrijven. Er staan ons de volgende jaren bovenmaatse uitdagingen te wachten. We hebben het engagement van iedereen nodig om daar een succes van te maken.'

Jambon: 'Deze regering zal om te beginnen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid in Vlaanderen omhoog gaat. Dan kunnen we aansluiten bij de top van Europa, maar dat vergt wel een rist aan maatregelen. Daarbij denken we aan het invoeren van een nieuwe jobbonus. Die zal ons helpen het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. Concreet zullen werknemers die maandelijks minder dan 1.700 euro bruto verdienen, jaarlijks minstens 600 euro netto ontvangen.'

'We zullen ook enorme inspanningen leveren om Vlamingen bij te scholen', vervolgde Jambon. 'Wie een job uitoefent die minder perspectief biedt, zal zich kunnen bijscholen. De VDAB krijgt daarin een voortrekkersrol. Wie drie maanden werkloos is, moet zich bij hen melden voor een begeleidingstraject. Die maatregel zal ook gelden voor nieuwkomers.'

Wie langer dan twee jaar werkloos is, zal verder verplichte gemeenschapsdienst moeten uitvoeren, zei de N-VA'er. 'Op die manier kunnen werkzoekenden ook zaken als arbeidsethos worden aangeleerd.'

'Toegangsticket tot Vlaanderen wordt duurder'

Jambon verwees ook naar de uitslag van de afgelopen verkiezingen, die voor de drie regeringspartijen erg teleurstellend was. 'De verkiezingen van 26 mei hebben een gevoel van onbehagen blootgelegd in de samenleving, die erg divers is. Te veel mensen in onze samenleving komen niet rond, ook al werken ze. Het gevoel leeft dat lasten en lusten niet evenredig verdeeld zijn. Er zal dus meer gevraagd worden van nieuwkomers. Wie succesvol inburgert, krijgt alle kansen. Het toegangsticket tot onze samenleving wordt duurder, maar eenmaal je het hebt, krijg je alle kansen. Wie bijdraagt tot de maatschappij, zal voluit kunnen genieten van alle voordelen. Daarom kiezen we resoluut voor een nieuwe aanpak.'

'Asielzoekers zullen tijdens hun procedure nog geen rechten opbouwen voor kinderbijslag. Ze krijgen natuurlijk wel bed, bad en brood, en ook de toegang tot onderwijs voor hun kinderen is gegarandeerd. Toegang tot verschillende sociale rechten zullen nieuwkomers echter pas na tien jaar verwerven. De lat inzake de kennis van het Nederlands en over onze gedeelde normen en waarden komt ook hoger te liggen. We vragen hen om een Vlaamse participatieverklaring te ondertekenen en stappen af van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen een financiële bijdrage moeten betalen wanneer ze in een inburgeringstraject stappen.'

'Lerarenberoep aantrekkelijker maken'

Wat onderwijs betreft, zei Jambon dat zijn Vlaamse regering een antwoord wil bieden op vijf grote uitdagingen: de onderwijskwaliteit, het lerarentekort en hun status, de juiste begeleiding van schoolkinderen op de juiste plaats, het capaciteitstekort en de studieduur in ons hoger onderwijs.

'De taalachterstand moet aan de wortel worden aangepakt door kinderen taaltrajecten te laten volgen en taalbadklassen op te richten. Zo kunnen we kinderen echt gelijke kansen geven. Een taal goed onder de knie hebben, is de beste waarborg voor het succesvol doorlopen van een curriculum. Het kleuteronderwijs zal evenveel werkingsmiddelen als het lager onderwijs krijgen. Bijkomende kinderverzorgers zorgen voor extra handen in de klas.'

Jambon: 'Het beroep van leraar moet aantrekkelijker worden gemaakt. We streven naar maximale planlastvermindering en stappen af van de cultuur om alles te moeten rapporteren aan allerlei onderwijskoepels. Door het beter honoreren van anciënniteit voor nieuwe zij-instromers, willen we meer nieuwe leerkrachten aantrekken én behouden. Het M-decreet schaffen we af en vervangen we door een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten.

De nieuwe Vlaamse regering wil daarentegen paal en perk stellen aan de flexibiliteit van het hoger onderwijs. 'We stellen een strenge knip tussen de bachelor en de masteropleiding voor', zei Jambon. Wie zijn bachelordiploma nog niet op zak heeft, zal met andere woorden niet kunnen beginnen aan de masteropleiding.

Ook de veelbesproken Vlaamse canon haalde het regeerakkoord. 'Een groep onafhankelijke experts zal de opdracht krijgen om op wetenschappelijke basis een canon van Vlaanderen op te stellen', deelde Jambon mee. 'Het gaat om een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt zullen kunnen worden.'

Fraude aanpakken

De woonbonus had volgens de nieuwe Vlaamse regering dan weer 'een pervers effect op de huizenprijzen'. 'Die laten we dus uitdoven', kondigde Jambon aan. 'Tegelijkertijd zullen we de registratierechten met een procent verlagen. Het kopen van een huis wordt dus relatief goedkoper ten opzichte van het hebben van een woning.'

De toewijzing van sociale woningen zal ook drastisch veranderen. 'Aanvragers die een sociale binding hebben met de plek van hun aanvraag, krijgen voorrang. Ze moeten minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond. Er komt ook een middelentoets bij de toewijzing.'

Jambon: 'De Vlaamse regering wil dat alle middelen die worden geïnvesteerd op de juiste plaats terechtkomen. Tegen alle vormen van fraude en misbruik zal streng opgetreden worden. Vlaanderen heeft tal van bevoegdheden inzake justitie, handhaving en bestuursrechtspraak. De minister van Justitie en Bestuurlijke Handhaving zal daarop toezien'.

Klimaat en mobiliteit

Over de strijd tegen de klimaatsverandering zei Jambon dan weer dat Vlaanderen 'inspanningen zal doen die ambitieus zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch'. 'Er is wereldwijd actie nodig, want Vlaanderen kan dit niet alleen', klonk het. Het voornemen is om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent te verminderen. Het aandeel wind- en zonne-energie moet tegen 2030 verdubbelen. 'We hebben voldoende kennis en technologie in huis om dat te doen.'

Jambon: 'De open ruimte in Vlaanderen staat onder druk, die mag niet verder volgebouwd worden. Een bouwshift moet een evenwicht vinden tussen kwaliteitsvol wonen, ondernemen en het beschermen van de open ruimte. Tegen 2030 moet er tienduizend hectare bos bijkomen. Daarenboven moet er twintigduizend bijkomende hectare natuur onder effectief natuurbeheer komen. Vlaanderen zal dus groener worden.'

De nieuwe Vlaamse regering belooft ook te investeren in het openbaar vervoer en de fiets. 'De fiets biedt in elke gemeente en stad een uitweg uit de file. Met een gegarandeerde dienstverlening, extra aanbod en meer stiptheid willen we ook voor een betrouwbaar openbaar vervoer zorgen. En met een verdubbeling van de investeringen in fietspaden maken we van de fiets nog meer een volwaardig alternatief', zei Jambon - al voegde hij er meteen aan toe dat er anderzijds 'miljarden' zullen worden geïnvesteerd in weginfrastructuur. 'En de aanschaf van een nieuwe milieuvriendelijke wagen wordt fiscaal aantrekkelijker.'