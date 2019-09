Johny Voners vecht tegen kanker en wordt vervangen in musical

De 74-jarige Johny Voners zal niet spelen in de musical La cage aux folles, die op 16 oktober in première gaat. De acteur is verzwakt door chemotherapie, laat zijn management weten.

Johny Voners (74), vooral bekend van zijn rol als Xavier in FC De Kampioenen, zou aan de zijde van Koen Crucke spelen in de musical.

‘Hij is verzwakt door chemotherapie en staakt zijn activiteiten daarom. Hij gaat focussen op zijn herstel’, klinkt het in een persbericht. Zijn plaats in de musical, die op 16 oktober in première gaat, wordt ingenomen door Koen Van Impe.

‘Wat Johny nu vooral nodig heeft is rust, dus hopen we dat iedereen dat respecteert. Johny hoopt eind november opnieuw actief te zijn’, klinkt het nog.