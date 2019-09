Boris Johnson ontkent dat hij journaliste betastte

Een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag tegen de Britse premier Boris Johnson overschaduwt de start van het partijcongres van de Conservatives.

Columniste Charlotte Edwardes schrijft in The Sunday Times dat Johnson haar heeft betast tijdens een lunch in 1999. Hij was toen redacteur bij het tijdschrift The Spectator.

‘Onder de tafel, voel ik Johnsons hand op mijn dij’, schrijft de journaliste. ‘Hij knijpt. Zijn hand ligt hoog op mijn been en hij heeft genoeg vlees tussen zijn vingers om me rechtop te doen schieten.’

Volgens haar deed hij hetzelfde bij de vrouw die aan de andere kant van hem aan tafel zat.

Een woordvoerder van de Britse premier ontkent de beschuldiging. ‘Dit is niet waar.’ Volgens Britse media zou de premier woedend zijn door de claim.

Edwardes tweette zondag nog. ‘Als de premier zich het incident niet herinnert, dan heb ik duidelijk een beter geheugen dan hem.’

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP — Charlotte Edwardes (@chedwardes) September 29, 2019

In een reactie zei de minister van Volksgezondheid Matt Hancock dat hij Edwardes goed kent en haar betrouwbaar vindt.

De beschuldiging kwam op de vooravond van het partijcongres van de Conservatives in Manchester. Dat staat helemaal in het teken van de Brexit. Woensdag houdt hij zijn grote toespraak, als afsluiter van het congres.

Johnson wordt al een tijdlang achtervolgd door beschuldigingen over zijn gedrag. In juni kwam het verhaal naar boven dat de politie was opgeroepen voor een luide ruzie in zijn woning in Londen.