Jambon: ‘Het was hard werken, maar hebben stevig pakket voor sterk Vlaanderen’

Na een ultieme marathonvergadering die 21 uur lang duurde, is het regeerakkoord voor de vorming van de Vlaamse regering Jambon-I een feit. Nooit eerder duurde de vorming van een Vlaamse regering zo lang, namelijk 127 dagen. De onderhandelaars waren maandagochtend dan ook erg blij te kunnen melden dat er eindelijk witte rook was.

‘We zijn eruit geraakt. Het is hard werken geweest, maar we zijn erdoor geraakt’, zei aanstaand minister-president Jan Jambon (N-VA) in een korte verklaring na het afronden van de formatiegesprekken. ‘We hebben een akkoord tussen de drie partijen, een stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen.’

Dat de finale onderhandelingen een hele nacht in beslag hebben genomen, komt volgens de N-VA’er omdat er ‘een lijvig regeerakkoord’ is geschreven. ‘We hebben alles goed uitgediscussieerd. De budgettaire oefening was ook fors.’

‘Hier staat dan ook een moe maar tevreden man’, zei Jambon nog bij het verlaten van het Martelaarsplein.

‘Cijfers moesten kloppen’

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten van Open VLD stelde ‘dat we nu voor vijf jaar vertrokken zijn’. Dat de gesprekken zo lang hebben geduurd, komt volgens haar ‘omdat het belangrijke dingen zijn. Je moet goed praten, en ook luisteren naar elkaar. En de cijfers moeten kloppen’, zei ze in een korte reactie na het verlaten van de onderhandelingstafel.

CD&V-onderhandelaars Wouter Beke en Hilde Crevits benadrukten na afloop van de marathononderhandeling dan weer ‘heel tevreden’ te zijn over het bereikte akkoord. ‘Het was heel stevig, maar we hebben dan ook een stevig akkoord’, zei Crevits na afloop.

Partijvoorzitter Beke zegt dat het akkoord ‘beantwoordt aan de drie uitgangspunten die wij als partij belangrijk vonden: een Vlaanderen dat nabij is, een Vlaanderen dat sociaal is, en een Vlaanderen dat rechten en plichten terug in evenwicht brengt’.