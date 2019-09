Kledingketen Forever 21 op het randje van het faillissement

De Amerikaanse kledingketen Forever 21 heeft faillissementsbescherming aangevraagd. De kledingketen lijkt na 35 jaar zijn beste tijd te hebben gehad.

De kledingketen, vooral bekend van relatief goedkope modeartikelen voor jongeren, wil zich via een zogeheten Chapter 11-procedure beschermen tegen schuldeisers. Dat blijkt uit papieren die bij een rechtbank in de staat Delaware zijn ingediend.

Op die manier kan het bedrijf blijven doorgaan met zijn activiteiten en tegelijk werken aan een plan om zijn schulden af te lossen. Als het bedrijf faillissementsbescherming geniet kunnen onder meer onrendabele winkels makkelijker worden gesloten en een reorganisatie eenvoudiger worden uitgevoerd. Zo zouden er plannen zijn om wereldwijd tot 350 winkels te sluiten.

Om een ommezwaai te bewerkstelligen heeft Forever 21 krediet beschikbaar gekregen van onder meer de bank JPMorgan Chase. Geruchten dat de kledingketen op omvallen stond, deden al langer de ronde.

In totaal heeft Forever 21 meer dan 800 winkels in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika, met in totaal zo'n 30.000 werknemers.

De keten was tot 2016 in België actief, met een vestiging in Brussel en in Antwerpen. In Brussel werd de winkel na een brand in 2013 nooit heropend, terwijl die in Antwerpen moest sluiten wegens torenhoge huurprijzen. Forever 21 heeft wel nog een vestiging in Nederland, in het centrum van Rotterdam.

Zuid-Koreaanse eigenaars

Forever 21 opende in 1984 zijn eerste winkel in Los Angeles. Het Zuid-Koreaanse immigrantenkoppel Do Won Chang en Jin Sook was drie jaar voordien naar de Verenigde Staten verhuisd, en had amper 10.000 dollar op zijn spaarrekening staan. Maar hun concept om jonge meisjes en vrouwen goedkope basics aan te bieden, en dat aanbod wekelijks aan te vullen, vond al snel een publiek.

Het koppel zou volgens Forbes vandaag samen drie miljard dollar waard zijn.