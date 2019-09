Maarten Wynants verlengt contract bij Jumbo-Visma, Floris De Tier vertrekt

Maarten Wynants zal ook in 2020 de kleuren van Jumbo-Visma verdedigen. De 37-jarige routinier verlengde maandag zijn contract met een seizoen, net zoals de Nederlanders Tom Leezer en Bert-Jan Lindeman en de Duitser Paul Martens. Floris De Tier verlaat het Nederlandse team.

“Tom, Paul, Bert-Jan en Maarten zijn echte teamplayers”, zegt de sportief directeur van Team Jumbo-Visma Merijn Zeeman. “Ze zijn belangrijk voor de ondersteuning van onze kopmannen en bij de ontwikkeling van onze jonge talenten. Ik ben heel blij dat ze langer bij de ploeg blijven.”

“Ik heb de ontwikkeling van de ploeg vanaf de eerste rij mogen meemaken”, vult Wynants, sinds 2015 in Nederlandse loondienst, aan. “Ik kijk ernaar uit om de rol van wegkapitein nog een jaar te vervullen. De ultieme droom is aankomend voorjaar met dit team een monument te winnen.”

Voor Floris De Tier is komend seizoen geen plaats meer bij Jumbo-Visma. De 27-jarige Oost-Vlaming is bezig aan zijn derde jaar bij de ploeg maar zal vertrekken. Hetzelfde geldt voor de Amerikaan Neilson Powless (naar EF Education First) en de Nederlander Danny van Poppel (naar Wanty-Gobert Cycling Team).

Wout van Aert en Laurens De Plus tekenden al eerder bij. Jumbo-Visma versterkte zich voor 2020 ook met de Sloveense Vueltawinnaar Primoz Roglic. Andere grote namen zijn de Nederlanders Tom Dumoulin en Dylan van Baarle.