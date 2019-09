VEB: ‘Jammer voor Leroy, maar integriteit KPN-top staat boven alles’

Paul Koster, voorzitter van de Nederlandse beleggersvereniging VEB, begrijpt de beslissing van KPN om Dominique Leroy niet te benoemen. ‘Dit is een helder signaal naar de markt.’

Voor de buitenwereld kwam het nieuws vanmorgen als een donderslag bij een heldere hemel: Dominique Leroy wordt dan toch niet de nieuwe ceo van de Nederlandse telecomreus KPN. Maar voor de Nederlandse beleggersvereniging VEB komt de aankondiging niet echt als een verrassing. De VEB had er eerder al voor gepleit dat Leroy niet zou worden voorgedragen als nieuwe ceo van KPN.

Helder signaal

‘Wat ik er van vind? Ik vind het een goede beslissing’, reageert VEB-voorzitter Paul Koster dan ook tevreden. ‘Dit is een helder signaal van KPN naar de markt en dat was nodig’. Volgens de VEB kon de Nederlandse telecomreus Dominique Leroy onmogelijk voordragen als nieuwe CEO, zolang er in België nog onderzoeken naar haar lopen wegens mogelijke handel met voorkennis.

‘Gelet op de tijdlijn was het moeilijk om haar benoeming uit te stellen voor onbepaalde tijd. Zeker nu ook de Belgische justitie een onderzoek naar haar is gestart. Dat voegde een extra dimensie toe aan de voorkenniszaak, en maakte haar eventuele benoeming alleen maar complexer’, legt hij uit.

Pijnlijk voor Leroy

Koster benadrukt wel dat hij het ‘teleurstellend’ en ‘zeer pijnlijk’ vindt voor Dominique Leroy zelf. ‘Jammer voor haar, maar de integriteit van de KPN-top staat boven alles. Dat moet bij elke topbenoeming primeren.’

De impact op de beurskoers van KPN was nochtans miniem tot nu toe, geeft Koster desgevraagd toe. ‘Maar dat was alleen omdat Leroy nog niet officieel benoemd was. Als ze na haar benoeming alsnog schuldig zou worden bevonden, dan zou er wel veel tumult zijn en zou de beurskoers mogelijk wel onder druk komen. Dat risico wou KPN terecht niet lopen.’

Kleine beslissing, grote gevolgen

‘Wat als Dominique Leroy achteraf onschuldig zou blijken? Dat is een lastige vraag. In mijn ervaring met voorkennis, moet je altijd goed nadenken vooraleer je als ceo transacties op de beurs doet. Elke kleine beslissing kan grote gevolgen hebben. Jammer genoeg voor haar, merkt Dominique Leroy dat nu ook.’