KPN schrapt beoogde benoeming Dominique Leroy

KPN zet een streep door de beoogde aanstelling van Dominique Leroy als topvrouw. Dat meldt de Nederlandse telecomprovider maandagochtend.

‘De duurtijd van de procedures door de autoriteiten in België met betrekking tot Leroy is onduidelijk en onvoorspelbaar’, zegt KPN in een persbericht. De raad van toezicht van KPN geeft aan dat die onzekerheden rond timing ‘niet in het belang zijn van KPN en zijn aandeelhouders’.

‘Dit was een moeilijke beslissing, gezien het parcours van Dominique Leroy als een erg geslaagde topvrouw’, zegt Duco Sickinghe, voorzitter van de raad van toezicht. ‘Maar de onzekerheid rond de timing zorgt voor een situatie die door de raad van toezicht beschouwd wordt als niet in het belang van KPN. We wensen haar het beste.’

Een bijzondere aandeelhoudersvergadering van maandag 28 oktober wordt geannuleerd. Joost Farwerck blijft tijdelijk de positie van voorzitter op zich nemen. De toezichtsraad van KPN verwacht binnenkort ‘verdere mededelingen te doen’.

Huiszoekingen

Rond de beoogde aanstelling van Leroy, tot 20 september nog de topvrouw van Proximus, was ophef ontstaan. Eind juli had ze namelijk de ­opdracht gegeven om per 1 augustus een pakket aandelen van Proximus ter waarde van 285.000 euro te ver­kopen.

Behalve beurswaakhond FSMA begon ook het gerecht een onderzoek naar die transactie. Brusselse speurders voerden medio september ‘meerdere huiszoekingen’ uit, onder meer in de woning van Leroy.

Het vertrek van een sleutel­figuur in een beursgenoteerd ­bedrijf geldt immers als koers­gevoelige informatie. Persoonlijke aandelen verkopen zonder die ­informatie onmiddellijk met de ­financiële markten te delen, valt onder ‘handel met voorkennis’ en kan zelfs leiden tot een gevan­genisstraf.

De Nederlandse beleggersvereniging VEB had er eerder al voor gepleit dat Leroy niet zou worden voorgedragen als nieuwe ceo van KPN zolang er in België nog onderzoeken naar haar lopen.