Sebastian Vettel tijdens GP van Rusland verkozen tot 'Driver of The Day'

Opmerkelijke uitslag tijdens de verkiezing van 'Driver of the Day' in Rusland. Niet racewinnaar Lewis Hamilton of Alex Albon, die een zeer sterke inhaalrace vanuit de pitlane neerzette, maar wel Sebastian Vettel werd door de fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Vettel startte de race van op de derde plaats en kende een erg goede start door in de slipstream van teamgenoot en polesitter Charles Leclerc te duiken. De Duitser kwam zo aan de leiding van de race maar kreeg vervolgens van Ferrari te horen dat hij Leclerc opnieuw moest laten passeren.

Teamorders dus voor Vettel, die volgens het plannetje van Ferrari bij de start in de slipstream van Leclerc moest duiken om Hamilton te passeren bij de start. Vettel weigerde echter om Leclerc meteen opnieuw voorbij te laten.

Dat gebeurde even later wel tijdens de pitstops maar vervolgens sloeg het noodlot voor Sebastian Vettel toe. Vettel kreeg immers een probleem met zijn power unit en moest opgeven.

Die opgave zorgde ervoor dat een virtuele safety car werd uitgelokt en uiteindelijk zorgde die er onrechtstreeks ook mee voor dat uiteindelijk Mercedes en niet Ferrari wist te zegevieren.

Bij de F1-fans kreeg Vettel echter heel wat stemmen voor het eerste deel van zijn race en daarom is de Duitser ook de 'Driver of The Day' in Rusland.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

GP van Italië: Charles Leclerc

GP van Singapore: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Sebastian Vettel

