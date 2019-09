Vlaamse regeringsvorming: 'Inhoudelijke knelpunten zijn weggewerkt'

De puur inhoudelijke knelpunten zijn weggewerkt, we praten enkel nog over de begroting. Dat is omstreeks middernacht te horen bij een van de onderhandelingspartijen op het Martelarenplein.

N-VA, CD&V en Open Vld zitten sinds zondag 10 uur bij elkaar om te proberen een nieuwe Vlaamse regering op de been te brengen. De puur inhoudelijke punten zouden volledig zijn doorgepraat, zodat de drie zich enkel nog over de begrotingstabel moeten buigen.

In de entourage van formateur Jan Jambon wordt dat genuanceerd. Door de begrotingsgesprekken kunnen er toch nog inhoudelijke aanpassingen gebeuren, luidt het. De onderhandelaars willen hun akkoord graag maandagvoormiddag kunnen voorstellen. Dinsdagavond zouden er dan congressen volgen, waarna de nieuwe minister-president woensdag zijn regeerverklaring kan afleggen