Meer controles tegen transmigranten in Duitsland

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil het aantal willekeurige controles aan de Duitse grens opdrijven.

'Veiligheid begint aan de grens', verklaarde Seehofer zondagavond. Door meer willekeurige controles uit te voeren wil Duitsland de strijd tegen 'secundaire bewegingen' opvoeren. Daarmee verwijst de Duitse binnenlandminister naar migranten van buiten de Europese Unie die doorreizen van de ene naar de andere lidstaat.

Binnen de Schengenzone is het in principe verboden om grenscontroles te doen. Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015 kregen vijf landen toen de toestemming om die tijdelijk wel weer in te voeren: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk.

Recent kondigde Seehofer al aan dat Duitsland de bestaande controles aan de grens met Oostenrijk met zes maanden zal verlengen, omdat er nog een 'hoog aantal illegale grensoverschrijdingen' wordt vastgesteld. De grens met Oostenrijk is meer dan 800 kilometer lang.

Begin augustus pleitte de Duitse minister er ook voor om de grenscontroles met Zwitserland aan te scherpen. Dat gebeurde na een voorval waarbij een psychia­trische patiënt uit Eritrea een vrouw en kind onder een trein in Frankfurt duwde. Horst Seehofer (CSU) liet toen aan Der Spiegel weten dat hij tegen september een plan op tafel zou leggen voor meer en ‘slimmere’ controles.

'Behalve de verlenging van de controles aan de grens met Oostenrijk heb ik de federale politie opgedragen om het aantal willekeurige controles aan alle andere grenzen te intensiveren', klinkt het nu op Twitter.