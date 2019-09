Zwaargewonde na schietpartij Rotterdam, mogelijk Belgische betrokkenen

In het Nederlandse Rotterdam is zondagavond bij een schietpartij een zwaargewonde gevallen. Volgens de publieke omroep NOS zou na het schietincident een wagen met Belgisch kenteken zijn weggereden.

In de Nederlandse stad Rotterdam is zondagavond bij een schietpartij vlakbij een café op de Nieuwe Binnenweg een 26-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie. Het gebied werd afgezet en het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie roept mensen die informatie hebben via twitter op om zich te melden.

De publieke omroep NOS bericht intussen dat na het schietincident een auto met Belgisch kenteken zou zijn weggereden. Volgens omstanders werd er met een automatisch wapen een tiental keer geschoten. Op het moment van het incident, dat zich voordeed rond 21.30 uur, was het erg druk op de Nieuwe Binnenweg. In de gevel van het café zouden kogelgaten zitten, aldus nog de NOS. Over de toedracht van de feiten is voorlopig niets bekend.