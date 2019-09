Geen medaille voor gemengde 4x400m-ploeg, dat tevreden moet zijn met een zesde plaats op WK atletiek

In Doha heeft de gemengde 4x400m-ploeg de zesde plaats veroverd in de finale. Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus en slotloper Kevin Borlée konden niet verrassen op het WK atletiek. De zege ging weinig verrassend naar de Verenigde Staten, dat een nieuwe wereldrecord neerzette.

Terwijl de meeste landen - België incluis - kozen voor een man als star- en slotloper, verraste Polen door hun mannen als eerste twee te laten lopen. Dat resulteerde in een ruime bonus bij het ingaan van de slotronde, maar de Poolse slotloopster werd overrompeld door haar concurrenten en zou als vijfde over de streep komen.

De wereldtitel ging uiteindelijk naar de VS, dat met 3’09”34 een nieuwe wereldrecord neerzette. De Amerikanen pitsten zo maar even drie seconden af van de vorige besttijd. Jamaica spurtte naar de tweede plaats, het brons was voor Bahrein.

België legde vanop baan 2 uiteindelijk beslag op de zesde plaats, in een nieuw Belgisch record van 3’14”22. Zaterdag in de reeksen liepen Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Dylan Borlée ook al een Belgisch record in 3’16”16. Ze werden daarmee vierde in hun reeks en werden opgevist voor de finale. Ze waren zo ook meteen verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Jamaicaanse Fraser-Pryce pakt vierde wereldtitel op de 100 meter

De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce is zondag voor de vierde keer in haar carrière wereldkampioene op de 100 meter geworden. Fraser-Pryce liep in Doha naar een tijd van 10.71, een beste wereldjaarprestatie. Ze werd op het podium geflankeerd door de Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith (10.83) en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10.90). De Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson viel met 10.93 net naast het podium.

Dafne Schippers ontbrak in de eindstrijd. De Nederlandse, regerend wereldkampioene op de 200 meter, liep in de halve finales een liesblessure op en trok zich kort voor de start terug.

Alysson Felix passeert met haar twaalfde gouden WK-medaille Usain Bolt

De Amerikaanse Alysson Felix heeft zondag met het Amerikaanse gemengde aflossingsteam op het WK atletiek goud veroverd op de 4x400 meter. Felix komt zo op een totaal van twaalf gouden plakken tijdens haar carrière en steekt daarmee icoon Usain Bolt voorbij, die elf gouden medailles won.

De 33-jarige Amerikaanse liep naar drie wereldtitels op de 200 meter, eentje op de 400 meter, drie met het estafetteteam op de 4x100 meter, vier met het estafetteteam op de 4x400 meter en dus eentje met de gemengde 4x400 meter.

In totaal telt ze zeventien WK-medailles op haar palmares. De eerste veroverde ze in 2003.

Vierde wereldtitel voor Amerikaan Christian Taylor in het hink-stap-springen

Christian Taylor heeft zondag op het WK atletiek in Doha met een sprong van 17m92 zijn vierde wereldtitel in het hink-stap-springen veroverd. De Amerikaan haalde het voor zijn landgenoot Will Claye (17m74) en de Burundees Hugues Fabrice Zango (17m66).

Russische Sidorova pakt wereldtitel in het polsstokspringen

De Russische Anzhelika Sidorova heeft zondag op het WK atletiek in Doha de wereldtitel in het polsstokspringsen veroverd. De 28-jarige Sidorova sprong over 4m95, een nieuwe persoonlijk record en de beste wereldjaarprestatie. Het zilver was voor de Amerikaanse Sandi Morris met 4m90, het brons voor de Griekse Katerina Stefanidi, de vorige wereldkampioene en olympisch kampioene, met 4m85.