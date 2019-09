Nederlandse politie zoekt vluchtauto na moord op advocaat

De Nederlandse politie is op zoek naar een witte bestelwagen die de vluchtauto was na de moord op de Nederlandse advocaat Derk Wiersum. De vermoedelijke opdrachtgever voor de moord zit 'ergens' in het Midden-Oosten.

Ruim tien dagen na de moord op advocaat Wiersum lijkt de Nederlandse politie nog niet ver te staan in haar onderzoek.

Het NRC meldt vandaag dat de politoie op zoek is naar een witte bestelwagen, allicht een Fiat Doblo, die zou gebruikt zijn als vluchtauto na de moord. Wie meer weet over de vluchtauto of de dader(s), moet het melden, zo zegt de politie.

Volgens het NRC is de politie enigszins verbaasd dat de vluchtauto niet in brand is gestoken om de sporen te wissen, wat misdadigers normaal doen. Maar na de moord op Wiersum is nog geen soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen.

De schutter was een man tussen de 20 en 25 jaar oud. Vermoedelijk werkte hij niet alleen maar was er nog een tweede persoon betrokken bij de moord.

Wiersum was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in een groot liquidatieproces. Achter de moorden in de onderwereld zou een bende zitten die geleid wordt door de voortvluchtige Ridouan T., de meest gezochte man van Nederland.

Over die Ridouan T. zegt het openbaar ministerie dat hij ergens in de Golfregio in het Midden-Oosten verblijft. Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, zei zondagochtend op de Nederlandse tv dat 'we niet op een dood spoor zitten, zoals in sommige media wordt beweerd. We hebben een heel vasthoudend team dat achter hem aan zit.'