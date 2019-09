Houthirebellen beweren 500 Saudische militairen te hebben gedood

Jemenitische Houthirebellen die beweren 500 Saudische militairen te hebben gedood, en nog eens 2.000 anderen hebben gevangengenomen, hebben zondag foto’s en video’s verspreid om die claim kracht bij te zetten.

De soldaten zouden gevangengenomen zijn bij een aanval aan de grens tussen Jemen en Saudi-Arabië, in de buurt van Najrane. Er zouden bij het offensief ook meer dan 500 soldaten om het leven zijn gekomen, beweert een woordvoerder van de Houthirebellen zondag op de pro-Houthi-televisiezender al-Masirah.

De verklaringen van de rebellen konden echter nog niet geverifieerd worden. Saudi-Arabië heeft nog geen commentaar gegeven. Ook is het niet duidelijk wanneer het offensief waarvan sprake is, zou hebben plaatsgevonden.

Al-Masirah toonde beelden van nachtelijke raketaanvallen die deel zouden hebben uitgemaakt van het offensief, net als gewonde of overleden soldaten, en soldaten die hun wapens neerleggen en zich overgeven. Enkele van hen verklaren Saudi’s te zijn, maar het merendeel van de soldaten draagt geen uniform.

Op de beelden zijn ook vernielde legervoertuigen van de Saudi’s te zien.

De door Saudi-Arabië geleide coalitie vecht sinds maart 2015 tegen de Houthi’s in Jemen. Als het offensief wel degelijk heeft plaatsgevonden, betekent dat een nieuwe escalatie in de burgeroorlog het land. De rebellen spreken zelf alvast van ‘de grootste operatie sinds het begin van het geweld tegen ons land begon’.

Droneaanval

De rebellen hebben eerder deze maand een aanval opgeëist op Saudische olie-installaties. Volgens de Verenigde Staten en Saudi-Arabië zat Iran echter achter de drone-aanvallen.

Jemen, een van de armste landen in het Midden-Oosten, is sinds eind 2014 verwikkeld in een bloedige machtsstrijd tussen de Houthi’s en de door Saudi-Arabië gesteunde overheid. De Saudi’s vrezen dat Iran via de Houthi’s een strategische positie zal veroveren op het Arabisch schiereiland.