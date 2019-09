Anthony Turgis pakt de bloemen in Parijs-Chauny

Anthony Turgis heeft Parijs-Chauny (Fra/1.1) op zijn naam geschreven. De Fransman van Total Direct Energie haalde het na 203,7 km in Chauny na een vlucht in een sprint met drie voor de Amerikaan Robin Carpenter (Rally UHC Cycling) en Nans Peters (AG2R). Onze landgenoot Aaron Verwilst finishte op tien seconden als vijfde en eerste Belg. Tim Merlier verloor de sprint van het peloton om de zesde plaats van Arnaud Démare en finishte als zevende. Franklin Six eindigde als tiende.

Axel Domont (AG2R), Tony Hurel (St Michel-Auber 93), Tom Paquot (Wallonie-Bruxelles), Matteo Dal-Cin (Rally-UHC), Bas van Belle (Leopard) en Andreas Andersson (Differdange-GeBa) tekenden voor de vroege vlucht van de dag in Frankrijk. Maximaal gunde het peloton hen 3:30, het was vooral Total Direct Energie dat het werk opknapte in de achtervolging.

Op 75 km van het eind kregen we een hergroepering, het was Nans Peter die daarna in de aanval ging. Hij kreeg Robin Carpenter en Aaron Verwilst met zich mee, in tweede instantie maakten ook Philipp Walsleben, Anthony Turgis en eerdere vroege vluchter Domont de oversteek. De zes werkten goed samen, hun bonus liep op naar 1:45. Domont moest als eerste vooraan de rol lossen, in het peloton was nog weinig organisatie, de winnaar zat vooraan.

Turgis viel aan onder de vod van de laatste kilometer, maar zag Peters en Carpenter nog terugkeren. In de sprint won hij alsnog het pleit. Het is voor de 25-jarige Fransman zijn tweede zege van het seizoen, na de GP La Marseillaise. Hij volgt op de erelijst Ramon Sinkeldam op.