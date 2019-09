Ontevreden Anderlecht-fans halen verhaal bij bestuur

De Anderlecht-fans hebben voor het eerst sinds de intrede van Vincent Kompany als speler-trainer laten voelen dat het geduld op is. Na afloop van het teleurstellende gelijkspel tegen Waasland-Beveren klonk er gefluit op de tribunes. Na de wedstrijd verzamelden een honderdtal fans voor de hoofdingang van het stadion.

Na afloop van de match tegen Waasland-Beveren floten vele supporters de Anderlechtspelers niet alleen uit, ze zongen ook 'shame on you'. Een slappe match tegen een team uit de kelder van het klassement - waar Anderlecht ook is verzeild geraakt - was de spreekwoordelijke druppel.

Omdat 100 tot 150 supporters een uur na de wedstrijd nog voor de poort stonden, zat er voor Anderlecht niets anders op dan de harde kern binnen te laten in het stadion. De aanwezige pers werd door de politie en stewards verboden beelden te maken.

Algemeen manager Michael Verschueren heeft enkele supporters te woord gestaan. Wat hij hen heeft gezegd, is niet bekend.

Het is de eerste keer dit seizoen dat de Anderlecht-fans zich op die manier roeren. Bij eerdere teleurstellende wedstrijden of resultaten bleven de supporters zeer nadrukkelijk achter de ploeg staan, ondanks de slechte reeks die het nieuwe seizoen inluidde.

Paars-wit blijft door het gelijkspel op de dertiende plaats staan. Het telt amper zes punten uit negen wedstrijden.

