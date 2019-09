Servië pakt derde Europese titel in het volleybal

De Servische mannen hebben zondagavond in Parijs hun derde Europese titel volleybal veroverd. In de finale versloeg Servië de buren uit Slovenië met 3-1 (19-25, 25-16, 25-18 en 25-20). In de groepsfase wonnen de Serviërs in Antwerpen ook al vlot van de Red Dragons. De Belgische mannen sneuvelden in de achtste finales tegen Oekraïne.