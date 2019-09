Mathieu van der Poel: ‘Het was op, het licht ging uit’

Hij leek in topvorm, Mathieu van der Poel. De Nederlander maakte samen met Matteo Trentin de sprong naar de leiders en leek de beste man in koers. Maar op 12,8 kilometer van de meet ging plots het licht uit bij de Nederlander. Hij zuchtte, schudde even met het hoofd en zette zich neer. Einde wedstrijd voor de Nederlander, die met moeite nog de meet haalde.

Zoals het grote kampioenen betaamt, stond Mathieu van der Poel na de onverwachte wending wel de pers te woord. ‘Het gaat wel, ik had het vooral heel koud. Van het ene moment op het andere ging het licht uit. Ik kon niet veel meer doen, gewoon op mijn eigen tempo uitrijden. In de voorlaatste ronde deed het ook wel pijn, maar ik denk bij iedereen. Het was ook voor mij verrassend dat het ineens op was. Een hongerklop? Het waren alle omstandigheden bij elkaar denk ik’, aldus Van der Poel, die eenzaam de meet bereikte. ‘Het was nog lang om alleen te rijden, maar ik wou mijn eerste WK bij de profs toch uitrijden. Het is niet geworden wat ik ervan verwacht had, maar ik kan me niks kwalijk nemen. Ik heb geen fouten gemaakt. In de laatste ronde had ik veel tijd om te bezinnen. De conclusie? Dat ik niet goed genoeg was. Ik heb er niet echt een andere verklaring voor. Het was op.’

.@mathieuvdpoel has cracked!!!



No one expected this. He is swept up by the peloton. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/1y9GZ4mKo5 — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

Vader Adrie van der Poel was net als iedereen verrast. ‘In dit weer voel je dat niet aankomen, je denkt ‘ik rij om te winnen’, en een kilometer later sta je stil. Wat mij bijblijft, is dat hij samen met Matteo Trentin de enige favoriet is die vooraan zat. Dat was positief. Hij heeft het allemaal goed gedaan, alleen niet gewonnen. Od hij teveel gewerkt heeft onderweg? Dat denk ik niet. Hij was goed. Ik denk wel dat dit goed is voor de verdere ontwikkeling van zijn carrière. Het waren niet de beste omstandigheden, hij houdt hier niet van. Het parcours, lag hem wel, in droog weer zou hij er dichtbij geweest zijn. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan’, aldus pa Van der Poel.

Volgens coach De Kegel lag toch een hongerklop aan de basis van de inzinking van Van der Poel: ‘Dat zie of voel je niet aankomen. Dat is daar gewoon heel snel, daarom is het ook zo verraderlijk. Als het moment daar is, is er niks aan te doen. We hadden hem gisteren nog op het hart gedrukt om veel lagen aan te trekken en in elke laag eten te steken. Dat ging het allerbelangrijkste zijn. Het heeft denk ik niets met de afstand te maken, maar puur met de omstandigheden. De fueling, je ziet hem gewoon leeglopen.’