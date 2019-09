Lommel en Lokeren hebben zondag de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel op de achtste speeldag in 1B. Lokeren staat nu zesde met 6 punten en wordt gevolgd door Lommel dat 4 punten telt.

Giorgi Beridze trof al na zeven minuten raak voor de bezoekers. In de 29e minuut maakte Jonathan Hendrickx gelijk met een strafschop. Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren in de tweede helft. Lommel moest de wedstrijd met tien man volmaken, nadat Ben Santermans nog een rode kaart pakte in de 88e minuut.