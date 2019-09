Kurz wordt opnieuw kanselier, FPÖ verliest fors

De centrumrechtse ÖVP van Sebastian Kurz heeft de parlementsverkiezingen in Oostenrijk afgetekend gewonnen, met 37,2 procent van de stemmen, zo blijkt uit de exitpolls. Zijn voormalige regeringspartner, het extreemrechtse FPÖ, moet wel fors inleveren.

Kurz mag dus een nieuwe termijn als kanselier aanvatten, vier maanden nadat zijn regering ten val werd gebracht door Ibiza-gate. Zijn ÖVP haalt volgens exitpolls 37,2 procent, of 5,7 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen in 2017.

Grote vraag is vooral met welke partij(en) Kurz in zee gaat voor de vorming van een nieuwe coalitie. Zijn voormalige regeringspartner, het door schandalen geplaagde extreemrechtse FPÖ, harkte 16 procent van de stemmen binnen, tien procentpunten minder in vergelijking met 2017. Maar de FPÖ blijft wel de op twee na grootste partij.

De sociaaldemocraten blijven op de tweede plaats staan, met 22 procent (-4,9 procentpunt in vergelijking met 2017). Ze kunnen dus niet profiteren van het FPÖ-schandaal, en halen zelfs de slechtste score uit hun geschiedenis.

Volgens de exitpolls hebben FPÖ en ÖVP opnieuw een meerderheid in het parlement, maar Kurz heeft zich sinds Ibiza-gate proberen te distantiëren van de partij. Daarnaast hintte EU-parlementslid voor FPÖ, Harald Vilimsky, zondag al dat de FPÖ zou kiezen voor de oppositie.

'We zien het niet als ons doel om in de regeringsonderhandelingen te stappen. Daarvoor hebben we van de kiezer niet het mandaat gekregen', zei hij. Wel hebben de kiezers de partij de opdracht gegeven om zichzelf heruit te vinden en opnieuw te starten. De partij had tijdens haar campagne wel gepleit voor een voortzetting van de coalitie met de ÖVP.

Naast de ÖVP komt de groene partij trouwens als winnaar uit de verkiezingen. De partij haalde bij de vorige verkiezingen met 3,8 procent de kiesdrempel van 4 procent niet, maar wordt nu de vierde partij met 14,3 procent. De liberale Neos-partij haalt ongeveer 7 procent (+2,1 procentpunt) van de stemmen.