Bent u uw eigen ergste criticus? Dat is niet abnormaal. En daar valt iets aan te doen

Vanwaar komt die vreselijke commentaarstem in ons hoofd die ons zo vaak onderuit haalt?

Iedereen kent ze. Die stem diep vanbinnen die ons vertelt dat we losers zijn. Die ons de dieperik induwt na een mislukking. En die ons blokkeert als we aan iets nieuws willen beginnen. Die stem die op slechte dagen alles wat we doen van een vernietigend commentaar voorziet. Die stem die ons ondermijnt.?(Jezus, zeg. Hoor jezelf weer eens bezig. Geen wonder dat je geen lief vindt.) Maar die stem, waar komt die vandaan? Journaliste Kaat Schaubroeck zocht het uit voor dSMagazine, en ging erover praten met psychotherapeut Wilfried Van Craen.

Meer weten?

Het boek van Wilfried Van Craen dat vermeld wordt in deze podcast is uit bij Manteau: ‘Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne helpen als het leven niet loopt zoals je had gedacht’

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Kaat Schaubroeck | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle, Wouter Van Driessche | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.