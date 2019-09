Pedersen is de nieuwe wereldkampioen

De Deen Mads Pedersen heeft een loodzwaar wereldkampioenschap wielrennen in Yorkshire gewonnen. Hij is de eerste Deense wereldkampioen.

Pedersen klopte zijn medevluchters in de spurt: de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Stefan Küng. Trentin zette aan op 200 meter van de streep maar Pedersen ging er vlot over en won met veel overwicht. Onverwacht maar verdiend.

De Nederlander Mathieu van der Poel leek een tijdlang de sterkste. Zeker toen hij op 31 km van het einde samen met Trentin naar een kopgroep toereed met daarin de Italiaan Gianni Moscon, Mads Pedersen en Stefan Küng. Maar op 12 km van de eindstreep moest Van der Poel plots lossen: een klop van de hamer.

Onze Belgische favorieten en schaduwfavorieten waren toen al geklopt. Greg Van Avermaet werd eerste Belg als achtste.

Regen, regen, regen

Het wereldkampioenschap op de weg voor de profs in het Britse Yorkshire dreigde door de verwachte regen en wind flink in het gedrang te komen. Uiteindelijk besliste de internationale wielerunie UCI de lus doorheen de Yorkshire Dales flink in te korten waardoor de beklimmingen van Buttertubs en Grinton Moor niet meer in het wedstrijdschema voorkwamen. De totale afstand zakte van 285 naar 261 kilometer en het aantal lokale rondjes in Harrogate werd opgetrokken van zeven naar negen. Het zwaartepunt van de wedstrijd kwam daarmee nog meer op het lokale, technische parcours te liggen.

Greg Van Avermaet vooraan in de regen. Foto: BELGA

Al na een twintigtal kilometer kwam een kopgroep van elf vooraan met Richard Carapaz (winnaar van de Giro), Primoz Roglic (winnaar van de Vuelta), Nairo Quintana (dit jaar ritwinnaar in Tour en Vuelta) maar ook Magnus Cort Nielsen, Maciej Bodnar, Jan Polanc, Alex Howes, Silvan Dillier, Hugo Houle, Petr Vakoc en de Duitser Jonas Koch. Stuk voor stuk hardrijders die hun strepen in het profpeloton hebben verdiend, elf renners ook uit de World Tour.

Het peloton besefte het gevaar en de landen van de topfavorieten zetten meteen een mannetje in. Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis zette zich aan de leiding in dienst van Michael Matthews, Jos van Emden deed hetzelfde in dienst van Mathieu van der Poel en Julien Bernard vanwege Julian Alaphilippe. De kloof liep bijgevolg aanvankelijk niet hoger op dan twee minuten.

Een rivier op het parcours

De enige overgebleven beklimming - die van Cray Summit - leidde in het peloton tot een stijgend tempo waardoor de voorsprong van het elftal terugliep tot iets meer dan een minuut. Opschudding trouwens net onder de top van de Cray Summit. De regen had ervoor gezorgd dat één van de talrijke riviertjes in het natuurgebied voor een traject had gekozen dwars over het WK-parcours. Gelukkig voor de renners stonden mobiele stewards goed opgesteld om de renners aan te manen het rustig aan te doen. Iedereen kwam bijgevolg heelhuids voorbij de heikele passage. Bij het peloton ging tijdens en na de bevoorrading het tempo ietwat naar beneden waardoor de elf hun voorsprong zagen uitgroeien tot meer dan vier minuten.

Drama voor Gilbert. Foto: rr

Valpartij

De vluchters bleven elkaar goed verstaan en reden in gestrekte draf richting Harrogate. Met nog 125 kilometer te gaan, overschreden de vluchters voor het eerst de finishlijn. Maar ook in het peloton werd danig versneld. Bij het opdraaien van de finishlijn in Harrogate werd het peloton plots opgeschrikt door een valpartij.

Bij de renners die vielen, was Philippe Gilbert. De Belgische topfavoriet leek zelfs de oorzaak te zijn van de val. Uitgegleden over een witte lijn? Niemand die het meteen kon vertellen maar de val was brutaal. De ex-wereldkampioen krabbelde overeind, was nog lucide genoeg om zijn powermeter op zijn nieuwe fiets te plaatsen en vervolgde, met de steun van de gestopte Evenepoel, de weg naar voor. Maar hoe je het ook draaide of keerde, de val had Gilbert heel wat energie gekost en dat was net het ene ding dat je op dit parcours kon missen...

Het labeur van Remco Evenepoel rendeerde helaas niet. De vice-wereldkampioen tijdrijden deed zijn uiterste best om Gilbert opnieuw vooraan te krijgen maar slaagde niet in zijn opzet. De wereldkampioen van Valkenburg had duidelijk te veel last van zijn valpartij. Opgave Gilbert, opgave Evenepoel en ook Tim Declercq stapte met nog bijna honderd kilometer te gaan van de fiets. Wat maakte dat er nog vijf landgenoten in koers bleven.

Exit Valverde ook

Ook Alejandro Valverde zou zichzelf niet opvolgen. De Spanjaard stapte uit koers nog voor de finale was begonnen. De aanwakkerende wind en de immer pletsende regen maakten er een heuse uitputtingsslag van. Sam Bennett? Zomaar overboord. Mohoric? Prompt uit de wielen. Zonder dat er werd gedemarreerd.

De finale werd ingeluid door een duo-aanval Küng-Craddock. Twee hardrijders die van de Fransen geen ruimte kregen. Nederland anticipeerde en stuurde Teunissen mee naar het front. Ook Gianni Moscon maakte de sprong voorwaarts. Gevolg: plots kregen de Belgen de volle verantwoordelijkheid op hun schouders. De vijf resterende landgenoten verzamelden zich in de kop van het almaar uitdunnende peloton.

Aanval Van der Poel, Belgen moeten passen

Er leek lange tijd geen maat te staan op de Nederlander van der Poel. Foto: Photo News

Met nog drie ronden te gaan besloot ook Mathieu van der Poel dat het welletjes was geweest. De Nederlandse topfavoriet reed op en over een groepje met Dylan Teuns. Matteo Trentin voelde de bui hangen, onze landgenoten moesten passen. Vijf leiders dus - Van der Poel, Trentin, Moscon, Küng en Mads Pedersen - die de voorlaatste ronde ingingen met een voorsprong van elf seconden op een trio en 25 seconden op wat overbleef van het peloton onder leiding van de Belgen.

Met Van der Poel en Trentin reden twee van de topfavorieten voorop, Gianni Moscon kon werken voor zijn kopman en de Deen Pedersen en de Zwitser Küng hadden geen enkele reden om niet mee te werken. In de achtergrond probeerden de Belgen nog wel iets te forceren maar ook daar was het vet van de soep. Julian Alaphilippe had ook geen antwoord in huis. De vijf vluchters verdubbelden in geen tijd hun voorsprong en gingen met een geruststellende kloof de slotronde in.

En dan? Plots moest Mathieu van der Poel zijn vier vluchtgezellen laten gaan. De Nederlander kreeg een onwaarschijnlijke dreun van de hamer en werd in geen tijd door het peloton voorbijgereden. Zelden gezien, zo’n inzinking.

Pedersen met Küng (rechts) en Trentin (links). Foto: Photo News

Bleven over: de Italianen Trentin en Moscon en de verrassende namen, Küng en Pedersen. Had iemand nog de kracht om aan te vallen of zou het een spurt met vier worden? Küng zorgde er nog voor dat Moscon overboord ging en ook Mads Pedersen stond op kraken. Küng, de man die op dertig kilometer van de finish de finale opende, bleef beuken als een bezetene.

Spurten met drie dus en daarin stond geen maat op Mads Pedersen. De Deen van Trek Segafredo liet zijn kompanen in de spurt geen schijn van een kans.