‘40-’45 doet het weer: spektakelmusical vestigt absoluut record met 650.000 verkochte tickets

Studio 100 heeft al 650.000 tickets verkocht voor spektakelmusical ‘40-’45, een absoluut record volgens de organisatie. Eerst zei Gert Verhulst nog dat ze streefden naar de kaap van een half miljoen, maar nu verpulveren ze ook het nieuwe doel in een mum van tijd.

Of 650.000 tickets nu echt zo opmerkelijk is? Absoluut. Met voorganger ‘14-’18 lokte Studio 100 net geen 335.000 bezoekers naar de musical, iets wat destijds ongezien was. Nu spreekt de voorstelling over de broer Staf en Louis tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna het dubbel aantal mensen aan.

Nieuwe wind

Na een zomerstop is er opnieuw leven geblazen in de spektakelmusical ‘40-45’ met nieuwe voorstellingen én nieuwe gezichten.

Zo krijgen Nathalie Meskens, Clara Cleymans en Laura Tesoro het gezelschap van actrice Daphne Wellens (31), die met hen afwisselend de rol van Sarah Liebman – het liefje van Jonas Van Geels personage – zal spelen. Wellens is een vertrouwd gezicht bij Studio 100: ze speelde al mee in clips van Samson & Gert en acteerde naast Jelle Cleymans in Spring. Ook was ze te zien in de VTM-serie Spitsbroers.

Ook gewezen Thuis-acteur Hans De Munter (66) vervoegt de hoofdcast. Hij deelt voortaan de rol van verzetsleider Leon met Jo De Meyere en Herbert Flack. De jonge Maja Van Honsté zal afwisselend met Line Ellegiers de rol van Marie De Bruycker op zich nemen. 40-45 loopt nog tot 17 mei 2020.