Topfavoriet Gilbert in tranen: “Na de val sloeg de koude mij om het lijf, terugkeren ging echt niet meer”

Slecht nieuws voor het Belgische achttal. Philippe Gilbert, betrokken bij een val bij de eerste doortocht in Harrogate, probeerde nog zijn weg verder te zetten maar kon niet meer verder. Ook Remco Evenepoel, die de Belgische kopman opwachtte, werd opgeofferd en moest de strijd staken.

Een ontgoochelde Philippe Gilbert. Foto: BELGA

De fatale valpartij deed zich voor bij de eerste passage aan de finish in Harrogate. Sebastian Langeveld leek de aanstoker maar Philippe Gilbert was met voorsprong het belangrijkste slachtoffer. De Waalse Monegask krabbelde nog overeind, probeerde zijn weg verder te zetten maar moest één ronde verder concluderen dat de kloof niet meer gedicht zou worden. Exit Gilbert maar ook Evenepoel en Tim Declercq konden de weg niet verderzetten. De finale moet nog beginnen en al drie landgenoten hebben de wedstrijd verlaten.

Gilbert was uiteraard diep ontgoocheld. “Ik versta mijn val niet”, aldus de Waal voor de camera’s van de RTBF. “Opeens lag ik er. Misschien was het een lekke band waardoor ik mijn evenwicht verloor. Ik zat nochtans goed gepositioneerd.”

Terugkeren lukte niet meer. “Na de val sloeg de koude mij om het lijf en had ik pijn aan de knie”, klonk het. “Het was een koudeshock. Ik kon nog wel trappen maar herlanceren deed veel pijn. Het kostte te veel krachten. Het was onmogelijk om nog helemaal voorin terug te keren.”

Uiteraard zat de ontgoocheling diep. Gilbert: “Ik voelde mij goed en ben natuurlijk teleurgesteld. Die tranen zijn normaal. Ik heb hier heel hard naar toe gewerkt. Dit is een grote ontgoocheling. Ik heb de val veroorzaakt, denk ik. Sorry aan de andere renners die door mij ook gevallen zijn. Ik heb nog met Nikias Arndt gesproken, die in mijn wiel zat. Ook hij kon de val niet begrijpen.”

Ook de steun van Remco Evenepoel volstond niet om terug te keren. ““Remco was sterk. We kwamen iets dichter toen hij op kop reed maar niet genoeg. Het had geen zin meer. Hoe ik de koers zie verder verlopen? Ze gaan met twintig naar de laatste ronde gaan en het dan uitvechten voor de zege.”

Evenepoel doet job

Vice-wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel slaagde er niet in om zijn kopman terug naar de spits van de wedstrijd te loodsen. Ook hij deed zijn verhaal. “Ik was net gaan plassen en in het terugkeren naar voren zag ik de val gebeuren en Phil erbij liggen”, aldus de youngster. “Er was afgesproken dat als er iets met Phil zou gebeuren ik hem zou helpen. Dat was mijn taak.”

Ook Evenepoel ging mee tenonder. Foto: Photo News

De Brabander van Deceuninck - Quick Step verzette hemel en aarde. “Ik heb mij helemaal leeg gereden in dienst van Phil”, klonk het. “Het was koud. Ik heb gewoon mijn job proberen te doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik merkte dat als je in deze omstandigheden een inspanning levert, de krachten snel uit uw lichaam wegvloeien. De val? Toen ik de val zag gebeuren, leek het op de val van bij de dames juniors. Ik zag opeens een hoopje liggen van 10 renners. Het was het plan dat ik zou aanvallen, maar net op dat moment viel Phil en ging dat plan in de vuilbak. Ik moest aanvallen op zeven ronden van het einde. Dat ging niet door.”