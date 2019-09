Lewis Hamilton slaat keihard terug en scoort negende zege van het seizoen in GP van Rusland

Het was alweer geleden van de Grote Prijs van Hongarije begin augustus, maar Lewis Hamilton heeft eindelijk weer gewonnen in de Formule 1. De regerende wereldkampioen won de Grote Prijs van Rusland en maakte daarmee een einde aan de zegereeks van Ferrari. Valtteri Bottas finishte als tweede, de derde plek was voor Charles Leclerc.

Een zege in België, een zege in Italië, een zege in Singapore: voor Ferrari was het de jongste weken één groot feest. In Rusland ging de Scuderia op zoek naar een vierde opeenvolgende zege. Op zaterdag zetten Charles Leclerc en Sebastian Vettel alvast een eerste stap naar nieuw succes. Leclerc scoorde zijn vierde opeenvolgende pole position - iets wat voor Ferrari al van de tijd van Michael Schumacher geleden was - terwijl Vettel vanaf plek drie mocht starten. Op plekken twee en vier stonden de beide Mercedes van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Zij begonnen op de mediumband, de Ferrari’s op de zachte band.

Foto: REUTERS

De start verliep voor Ferrari perfect. Vettel kwam goed weg, verschalkte Hamilton meteen en passeerde dankzij de slipstream ook Leclerc. De jonge Monegask stribbelde niet al te hard tegen. Wat verderop ging het mis: Romain Grosjean (Haas), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Daniel Ricciardo (Renault) kwamen met elkaar in contact. Voor Grosjean was het meteen einde race.

Vettel weigert stalorders

Na een korte neutralisatie werd het veld weer helemaal losgelaten. Vettel bleef leiden voor Leclerc, tot grote tegenzin van die laatste. De 21-jarige Leclerc maakte zijn ongenoegen duidelijk via de boordradio - er zou immers bij Ferrari een afspraak geweest zijn dat polesitter Leclerc de slipstream zou geven aan Vettel bij de start. Aan Vettel werd daarom gevraagd om zijn teammakker voorbij te laten, maar daar wilde de Duitser niks van weten.

Vettel liet de teamorders niet aan zijn hart komen en knalde voorin weg van de rest. Leclerc volgde op enkele seconden, terwijl Lewis Hamilton nog enkele seconden verderop bleef rijden. Het was wachten op de pitstops van Ferrari - op hun zachte rubber zouden zij sneller naar binnen moeten dan de twee Mercedes’. Leclerc ging aan het einde van ronde 23 als eerste nieuwe banden halen. Drie ronden later deed Vettel hetzelfde. Door die drie extra rondjes op vers rubber slaagde Leclerc erin om zijn teamgenoot voorbij te gaan.

Opgave Vettel

Het wachten was nadien op de pitstops van Mercedes, maar die kwamen er een stuk sneller dan verwacht. De reden: een stilgevallen Ferrari. Vettel moest zijn scharlaken bolide naast de baan parkeren vlak na zijn pitstop, waardoor de virtuele safety car werd uitgeroepen. Hamilton en Bottas profiteerden daarvan om met minder tijdverlies hun bandenwissel te maken: Hamilton bleef aan de leiding, Leclerc ging naar twee en Bottas viel terug naar drie.

Foto: REUTERS

En nog was het niet gedaan, want vlak na het verdwijnen van de virtuele safety car mocht ook de echte safety car zijn opwachting maken na een crash van Williams-rijder George Russell. Leclerc maakte daarvan dankbaar gebruik en kwam ook nieuwe banden halen. Daardoor stonden zowel Hamilton, Bottas als Leclerc voor de rest van de race op vrij gelijkaardige banden: in de laatste twintigtal ronden werd het dus een sprint naar de finish.

In de slotfase kwam Leclerc nog een paar keer de neus aan het venster steken voor plaats twee, maar ondanks de fenomenale topsnelheid van de Ferrari kon de tweevoudig Grand Prix-winnaar geen inhaalbeweging maken. Hamilton kon intussen freewheelen naar zijn negende zege van het jaar, waarmee hij een belangrijke stap richting zijn zesde wereldtitel zet. Bottas en Leclerc mochten mee het podium op, Max Verstappen werd na een al met al eenzame race vierde.

Alexander Albon (Red Bull) vocht zich na een start in de pitstraat knap naar plek vijf. Carlos Sainz Jr. was best of the rest op plek zes, gevolgd door Sergio Pérez (Racing Point) en Lando Norris (McLaren). Kevin Magnussen (Haas) en Nico Hülkenberg (Renault) scoorden de laatste punten.

De volgende race is de Grote Prijs van Japan op het prachtige circuit van Suzuka. Die GP wordt over twee weken gereden om 7u10 Belgische tijd.