Lijfwacht Saudische koning Salman omgekomen in vuurgevecht

De persoonlijke lijfwacht van de Saudische koning Salman, generaal Abdel Aziz al-Fagham, is omgekomen tijdens een vuurgevecht tengevolge van een ‘persoonlijk dispuut’, zo hebben meerdere Saudische media zondag gemeld.

‘Generaal Abdel Aziz al-Fagham, lijfwacht van koning Salman, is dood’, schreef het dagblad Saudi Gazette. De staatstelevisie al-Ekhbariya riep om dat de generaal omkwam ‘tijdens een vuurgevecht in Jeddah in het kader van een persoonlijk dispuut’. Volgens de politie is de lijfwacht doodgeschoten door een vriend nadat het in diens huis tot een verbaal ‘dispuut’ was gekomen. De ‘vriend’ verwondde ook twee andere mensen, barricadeerde zich vervolgens en leverde een vuurgevecht met de politie. Die schoot de man dood, terwijl ze in eigen rangen ook vijf gewonden had.

Het silhouet van de generaal, die van zeer nabij de koning bewaakte, is familiair voor de Saudi’s. Zijn dood heeft op sociale media heel wat losgemaakt. Vele Saudi’s betreuren het heengaan van de ‘beschermengel’ van de koning.