Binnenkort groepsreizen naar Mars?

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zaterdag uitgepakt met een prototype van een ruimtetuig dat mensen en vracht naar pakweg overal in ons zonnestelsel kan brengen en dat herbruikbaar is. Met klassieke ruimtevaart heeft het nog weinig van doen.

SpaceX, een bedrijf van Tesla-baas Elon Musk, is een pionier op het vlak van ruimtevaart. Zo bouwde het op eigen kracht de Falcon-draagraket die de commerciële lanceermarkt op zijn kop heeft gezet. Onder meer door de kosten te drukken via hergebruik van de eerste rakettrap (in de nabije toekomst ook de neuskegel en de tweede trap). Musk stelde ook al kolonisering van Mars in het vooruitzicht.

Een mogelijkheid daartoe is een ruimtetuig met de originele naam Spaceship, waarvan zaterdag in Texas een prototype is voorgesteld. Het ruimteschip kan niet zelf de ruimte in gaan, en heeft daarvoor een enorme eerste trap nodig die de naam Super Heavy kreeg, en die uiteindelijk zelf ook de Falcon naar de geschiedenisboeken kan verwijzen.

Naargelang de aard van de missie is het aantal Raptor-motoren van het gevaarte aan te passen, tot 37 stuks als het nodig is, en minimaal wellicht 24. Met als nieuwigheid ook dat die op methaan draaien.

Ook de dagen van de - voorlopig nog onbemande - cargo Dragon die het Internationaal Ruimtestation ISS bevoorraadt, zijn op termijn geteld want Starship kan alles. En is evenals de Super Heavy herbruikbaar.

Starship zal tot honderd - jawel, honderd - mensen naar de Maan, Mars of andere bestemmingen kunnen brengen. En terugbrengen. Ook vrachtvervoer is mogelijk, wat de bouw van een basis op de natuurlijke satelliet van de Aarde, of Mars, al wat dichterbij brengt.

SpaceX maakt zich sterk al vanaf 2025 mensen naar de Rode Planeet te kunnen brengen, terwijl het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA pas ten vroegste in de jaren dertig een bemande missie naar Mars voor mogelijk acht.

Nog veel dichterbij hoopt het bedrijf volgens de gezaghebbende website space.com al binnen een half jaar een prototype van Starship in een baan rondom onze planeet brengen. Indien het testprogramma naar wens verloopt, kunnen al volgend jaar of zo mensen ermee reizen.