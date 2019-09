Mercedes F1 team ontslaat vier medewerkers omwille van racisme

Het Mercedes F1-team heeft vier medewerkers ontslagen vanwege pesterijen tegenover een Islamitische werknemer, drie andere kregen disciplinaire straffen omdat ze de diversiteit-regels van het bedrijf niet nageleefd hebben.

In maart had Lewis Hamilton het racisme tegenover Engelse voetballers in Montenegro nog sterk veroordeeld. De vijfvoudige wereldkampioen staat erom bekend fel gekant te zijn tegenover racisme maar bij een rondvraag in juli over racisme onder de werknemers bij zijn team Mercedes kwam een en ander aan het licht.

Vier werknemers werden op twee augustus ontslagen nadat leidinggevenden hen racistische beledigingen had horen uiten tijdens een rookpauze, zo bericht het Britse tabloid ‘The Sun.’ Een collega werd opzettelijk een “Islamitische terroristische kl*****k” genoemd.

Tijdens de ramadan werd er op de werkvloer ook een poll gestart over wanneer de bewuste man zou “breken” tijdens zijn religieuze vastentijd. Naar verluidt werden er data opgegeven met de namen van werknemers ernaast.

“Het was een verschrikkelijk geval van racistisch pestgedrag,” aldus een bron van ‘The Sun.’

“Ze hadden al jaren een moslim kerel uitgekozen. Het kwam allemaal aan het licht toen ze de peiling hadden opgehangen. De mannen die ontslagen waren, hadden het allemaal ondertekend en gedateerd. Het is schandalig, vooral omdat Lewis zo uitgesproken is over racisme.”

Vanuit de hoek van Mercedes luidt het: “Een intern onderzoek heeft bevestigd dat er inbreuken gebeurd zijn tegen ons diversiteits- en gelijkheidsbeleid.”

