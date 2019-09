Start van WK wielrennen uitgesteld, parcours wordt ingekort

De start van het WK wielrennen wordt door het slechte weer in het noorden van Engeland uitgesteld. Dat heeft internationale wielerunie UCI bekendgemaakt. De renners trekken zich twintig minuten later op gang, om 10 uur (Belgische tijd) in plaats van om 9.40 uur.

De hevige regenval in Engeland dwingt de UCI ook om aanpassingen door te voeren aan het parcours: de noordelijke lus - waar zich de meeste problemen zouden situeren - wordt aangepast. De UCI laat weten dat de renners de regio van Aysgarth zullen aandoen en nadien het originele parcours zullen verderzetten in Leyburn. De venijnige klimmetjes Buttertubs en Grinton Moor verdwijnen zo uit het parcours.

De totale afstand van het WK wordt zo ook ingekort van 285 naar 261 kilometer. De renners moeten wel 9 in plaats van 7 lokale (ingekorte) rondjes afwerken tussen Leeds en Harrogate.

“We hebben het parcours aangepast omdat de weersomstandigheden vannacht zeer slecht waren”, vertelde het Belgische UCI-jurylid Luc Herpelinck rond 9 uur Belgische tijd aan Sporza. “We wilden vooraf geen enkel risico nemen en hadden een plan B én een plan C indien het vannacht zwaar zou regenen. Dat is ook gebeurd. Na onze ultieme parcourscheck rond vijf, zes uur deze ochtend, moesten we wel ingrijpen. Vooral een stuk waarbij we langs een rivier rijden, is volledig overstroomd. Dan spreken we bijvoorbeeld over enorme plassen zoals tijdens de tijdrit bij de beloften eerder deze week. Als het dan plots nog eens begint te regenen tijdens de wedstrijd… dat risico nemen, was onverantwoord.”

De UCI koos uiteindelijk voor wat Herpelinck zelf omschreef als ‘plan B’. “We snijden een stuk van het originele parcours af, in totaal vijftig kilometer, en rijden dan twee extra lokale rondes in Harrogate”, legt hij uit. “Plan C? Dat was het volledige WK rijden op het lokale parcours in Harrogate. We zullen tijdens de wedstrijd ook constant op de hoogte gehouden worden door medewerkers die voor de koers uitrijden. Zo kunnen we indien nodig verder ingrijpen. Hopelijk kunnen we de volledige wedstrijd rijden.”

