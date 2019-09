Trump over Impeachment-onderzoek: ‘Grootste bedrog uit geschiedenis van Amerikaanse politiek’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een videoboodschap op Twitter de controverse rond zijn telefoontje met de Oekraïense president en de daaropvolgende impeachmentprocedure tegen hem afgedaan als ‘het grootste bedrog uit de geschiedenis van de Amerikaanse politiek’.

‘De Democraten willen jullie wapens afpakken en jullie gezondheidszorg. Ze willen jullie stem en vrijheid afnemen en jullie rechters. Ze willen alles afpakken. We kunnen dit niet laten gebeuren. We vechten om het moeras droog te leggen en dat is exact wat ik aan het doen ben’, fulmineert Trump.

(De toekomst van) ‘ons land staat op het spel, zoals nooit tevoren. Het is allemaal erg simpel. Ze proberen om mij tegen te houden omdat ik voor jullie vecht, en dat zal ik nooit laten gebeuren’, betoogt de Amerikaanse president in het 38 seconden durende filmpje.

Trump bevindt zich momenteel in het oog van een storm nadat informatie uitlekte over een dubieus telefoongesprek tussen hem en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski. Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin en lanceerden daarop de impeachmentprocedure tegen Trump.