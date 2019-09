OH Leuven rondt lastige klip bij Beerschot en springt opnieuw over Union naar de leiding

OH Leuven heeft zaterdag op de achtste speeldag van de Proximus League de volle buit gepakt op bezoek bij Beerschot. De Leuvenaars wonnen op het Kiel met 1-2 en springen in de tussenstand van de eerste periode zo opnieuw over Union, dat eerder zaterdag met 2-1 won van Virton, naar de leiding. Leuven telt negentien punten, Union zeventien punten. Beerschot is tegenvallend vijfde met tien eenheden en kan gaan focussen op de tweede periode.