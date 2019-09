Limburgse derby vroegtijdig gestaakt: Genk-fans dreigden veld te bestormen

Chaos in de Limburgse derby tussen STVV en Genk. De STVV-fans konden het niet verkroppen dat Genk op voorsprong kwam en bekogelden Genk-doelman Gaëtan Coucke. De aanstekers en bekertjes vlogen hem zowel na de 0-2 als na de 0-3 om de oren, ref Lawrence Visser legde de partij een kwartier stil. Na de onderbreking maakte STVV in een mum van tijd de achterstand ongedaan. Na de 3-3 dreigden de Genk-fans echter uit hun afgesloten vak te breken, waarna Visser de partij definitief staakte.

Voor de rust had Theo Bongonda de score geopend op aangeven van Ianis Hagi, kort na rust zette diezelfde Hagi Genk op 0-2. Vanaf de stip verdubbelde de Roemeen de voorsprong. Zeer tegen de zin van de thuisaanhang, die doelman Coucke bekogelden met aanstekers, flesjes water en bekertjes bier. Visser riep de twee aanvoerders bij zich, de spelers van STVV vroegen hun fans zich te gedragen.

Maar na de 0-3, opnieuw een strafschopdoelpunt van Hagi, ging het opnieuw mis. Er volgde opnieuw een regen van voorwerpen in de zestien van Coucke. Visser liet er geen gras over groeien en stuurde iedereen naar binnen. Na een kwartier pauze werd de match hervat, maar niet voordat Visser het aan iedereen duidelijk maakte: bij nieuw wangedrag zou de match onherroepelijk afgefloten worden. STVV-trainer Brys was ondertussen nogmaals gaan proberen de thuisfans tot kalmte aan te manen.

Kort na de onderbreking maakte STVV met enig geluk de 1-3. Een hoekschop belandde via twee Genkse spelers en via de lat voor de voeten van Boli, die simpel binnentikte. Tien minuten voor tijd maakte Pol Garcia er zelfs 2-3 van. Stayen stuwde de Kanaries vooruit en in minuut 87 maakte de vrijstaande Boli de onvermijdelijke 3-3. Het was het sein voor de Genk-fans om hun ongenoegen te uiten. Eerder raakte de glazen kooi die tegenwoordig rond het uitvak staat, al beschadigd. Na de 3-3 dreigden de Genk-fans er zelfs uit te breken, waarop een indrukwekkende politiemacht zich voor het vak ging posteren. Visser wachtte nog even, maar staakte dan definitief de match.