Cercle Brugge in crisis na verlies tegen Eupen

Het gaat van kwaad naar erger voor Cercle. Dinsdag schakelden de amateurs van Rebecq de Vereniging uit in de beker en ook de cruciale match tegen Eupen werd verloren na twee late goals van Danijel Milicevic. Boze fans van Cercle gooiden zelfs bier naar de spelers bij het verlaten van het veld. Eén zaak is overduidelijk, het is crisis bij groen-zwart. Maar wat is de oplossing?

Voor onze analist is er geen twijfel. De daler moet straks gezocht worden bij het trio Waasland-Beveren, Eupen en Cercle. Als twee van de drie dan tegenover mekaar staan weet je wat er mag verwacht worden. Nervositeit alom en meer krampachtig dan mooi voetbal.

Eupen maakte de trip richting Brugge met een paar psychologische voordeeltjes. Het had nog geen doelpunt geslikt in het Jan Breydelstadion, tegen Club Brugge speelde Eupen 0-0 en in tegenstelling tot Cercle kon het afgelopen week wel overleven tegen de amateurs van Capellen. Weliswaar met strafschoppen maar nog altijd beter dan de wanvertoning en uitschakeling van Cercle.

Fabien Mercadal haalde met Taravel, Kouamé, Peeters en Gory zijn sterkhouders terug en bleef in de spits het vertrouwen geven aan de jonge Foster. Saadi en Hazard dus op de bank en ook de zet met middenvelder Coulibaly op de linksachter werd herhaald.

Terecht want het was Coulibaly die aan de basis lag van de strafschop die Cercle (terecht) kreeg via Var. De jonge doelman De Wolf betrok Verdon bij het wegwerken van een voorzet van Coulibaly. De balm vloog tegen de arm van de Eupense verdediger. De jonge ref De Cremer betaalt duidelijk leergeld. Natuurlijk had hij dit zelf moeten opmerken maar collega Jan Boterberg loste het dan maar op in het busje. Stef Peeters, topscorer van Cercle, liet De Wolf geen schijn van kans. Een ideaal scenario voor Cercle dat opnieuw met vijf man achterin speelde en alles wilde behalve de bal. Die liet het aan Eupen maar de Panda’s waren ook niet direct in staat om iets te forceren. Balbezit, dat wel, bijna 70% zelfs maar het leverde allemaal weinig op. Zelfs de steken van de altijd nogal bizar keepende Badiashile kon men niet oprapen. De Cercle-keeper liet een bal door de vingers glijden, maar Bolingi profiteerde er niet van.

Milicevic maakt het verschil

Na de rust verving Eupen Blondelle voor Gnaka en na zes minuten bracht Cercle Hazard in voor Foster. De tweede helft begon trouwens met wat vertraging want centrale verdediger Yves Dabila voelde zich niet welletjes, moest zelfs overgeven op het veld maar dronk dan een paar slokken water en kon er weer tegen en begon er toch aan. Van de amateurs van Rebecq had Cercle geleerd hoe je door niet te voetballen een voorsprong van één goal het best kon verdedigen.

Dat lukte perfect en groen-zwart kwam zelfs dicht bij de 2-0 maar de loeier van Koumé vloog aan volle snelheid tegen de lat.

Maar dat beide ploegen onderin staan was er echt wel aan te merken. Doorgaans brengen wissels iets teweeg maar niet bij Eupen en Cercle. Wie je ook in haalt, de vervanger haalt zelden een beter niveau dan zijn voorganger. Hoe meer de minuten wegtikten, hoe meer Cercle met de daver op het lijf ging spelen. En Biancone maakte dan een onnodige fout waarop de daaropvolgende vrijschop van Milicevic nog eens via het hoofd van die Biancone achter Badiashile in doel.

De ex-keeper van Monaco voorkwam nog de 1-2 van Bolingi maar dat was slechts uitstel van executie. Na balverlies van de weer slecht ingevallen Hazard - wat is er met hem aan de hand? – en slecht defensief werk van Taravel en Biancone knikte matchwinnaar Milicevic de 1-2 binnen. Het dieptepunt van een dramatische week voor Cercle waar de frustraties nog hoog opliepen en Panzo een tweede keer geel kreeg. Alsof het nog allemaal niet genoeg was gingen de spelers na de match nog wat roepen en tieren tegen mekaar alvorens de fluitende achterban te gaan groeten.