Oppermachtig Club Brugge haalt uit naar KV Mechelen

Club Brugge is klaar voor de trip naar Madrid aanstaande dinsdag. Op bezoek Achter de Kazerne scoorde blauw-zwart maar liefst vijf keer. KV Mechelen moest al na een halfuur met zijn tienen verder na een rode kaart voor Schoofs. Een vroege doodsteek voor Malinwa, want de bezoekers voetbalden nadien freewheelend naar de zege.

'Vol aan de bak tegen de toekomstige landskampioen', zei Wouter Vrancken in aanloop naar de komst van Club Brugge. KV Mechelen trad in extremis zonder zijn aanvoerder aan. Kaya haakte ziek af. Ook Vranckx moest zijn plaats afstaan, waardoor Van Damme en Vanlerberghe in de ploeg kwamen. Bij blauw-zwart stonden drie andere namen in de basis ten opzichte van de ploeg die vorige week Anderlecht klopte (2-1). Mitrovic (voet) en Balanta (hamstrings) haakten geblesseerd af. Voorin kreeg Okereke de voorkeur op Dennis.

Geel wordt rood voor Schoofs

Het wedstrijdbegin leverde geen enkele doelkans op, maar bij de eerste Brugse prik stond wel de 0-1 op het bord. Diatta rukte ongehinderd op richting doel en vloerde Thoelen in de verste hoek. De Mechelse reactie bleef niet lang uit. Drie minuten later kopte Hairemans een voorzet van Storm een metertje naast. Een zeldzame kans voor de thuisploeg voor rust.

Het sleutelmoment van de eerste periode kwam er na een halfuur spelen. Schoofs ging met gestrekte voet door op het been van Diatta. Geel leek zijn deel, maar nadat Laforge de beelden had bekeken, volgde een strenger verdict: rood. Malinwa was van slag en de bezoekers stapelden de kansen nu op. Thoelen hield Tau van de 0-2. Vormer krulde een vrijschop over het doelkader.

Club morst eerst nog met de kansen

Net als tegen Anderlecht was de efficiëntie aanvankelijk het grote probleem bij Club. Okereke en Sobol lieten het na om de voorsprong uit te diepen. Zolang de 0-1 op het bord stond, bleven de Kakkers erin geloven. Vrancken stuurde Tainmont voor Storm de wei in. Die schudde met een gekruist schot de thuisaanhang weer wakker.

Lang duurde de Mechelse opflakkering niet. Nadat Deli op de paal kopte, maakte Diagne er van dichtbij 0-2 van. De veer bij geel-rood was nu gebroken. Via Vormer en Diatta ging het opnieuw naar Diagne, die zijn tweede van de avond tussen drie Maneblussers in doel tikte.

Daar bleef het niet bij. Schrijvers en Vanaken brachten uiteindelijk de forfaitcijfers op het bord, een zwaar verdict voor een moegestreden Malinwa. Laforge maakte er na 90 minuten meteen een einde aan.