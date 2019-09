Christian Coleman maakt favorietenstatus waar op 100 meter op WK atletiek

De Amerikaan Christian Coleman (23) heeft zijn status als topfavoriet waargemaakt op de 100 meter sprint op het WK atletiek in Doha. Hij klokte een fantastische 9.76, een persoonlijk record en de beste wereldjaarprestatie.

Coleman werd op het podium geflankeerd door zijn 37-jarige landgenoot Justin Gatlin (9.89) en de Canadees Andre De Grasse (9.90), die zijn persoonlijke besttijd verbeterde.

Het was lang onzeker of Coleman kon meedoen aan de WK. De snelste man van dit jaar op de 100 meter hing een straf boven het hoofd, omdat hij binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist. Het Amerikaanse antidopingagentschap Usada trok de zaak tegen Coleman begin deze maand in omdat het de regels niet goed had gevolgd.

Tajay Gayle pakt als eerste Jamaicaan ooit goud in het verspringen

Eerder op zaterdagavond had Tajay Gayle dankzij een sprong van 8m69 de wereldtitel verspringen veroverd op het WK atletiek in Doha. De Jamaicaan sprong bij zijn vierde poging een beste wereldjaarprestatie. Hij is de eerste wereldkampioen verspringen ooit uit Jamaica.

Het zilver ging naar de Amerikaanse olympisch kampioen Jeff Henderson, met 8m39, zijn beste sprong in 2019. De Cubaan Juan Miguel Echevarria (8m34) pakte brons.

Gayle volgt op de erelijst de Zuid-Afrikaan Luvo Manyonga op, die ditmaal vierde werd met 8m28.

Nederlandse Hassan spurt naar goud op 10.000 meter

Sifan Hassan heeft haar almaar groeiende erelijst aangevuld met de wereldtitel op de 10.000 meter. De Nederlandse liep in het Khalifa Stadion van Doha naar het goud in een tijd van 30:17.62, een beste wereldjaarprestatie. Ze liep in slotronde met een verwoestende versnelling weg bij de concurrentie.

Het is haar derde medaille op een WK. In 2017 in Londen pakte ze brons op de 5000 meter, vier jaar geleden in Peking behaalde ze eveneens brons, toen op de 1500 meter.

De 26-jarige Hassan, die als meisje vluchtte uit Ethiopië en in Nederlandse asielzoekerscentra het hardlopen ontdekte, gold vooraf als grote favoriete. Ze was dit jaar op bijna alle midden- en lange afstanden op de baan ongenaakbaar en liep onder meer een Europees record op de 5000 meter, een wereldrecord op de Engelse mijl (4:12.33) en een Europees record op de 3000 meter (8:18.49).

Drie Keniaanse atletes bepaalden lang het tempo in de warme wedstrijd over 25 ronden. Hassan volgde achterin de kopgroep. Op vier ronden van het einde zette de Ethiopische Letesenbet Gidey aan en nam een kleine voorsprong. Hassan liep het gaatje geleidelijk dicht, om in de slotronde toe te slaan. Ze keek voortdurend achterom naar Gidey, maar die haakte af en eindigde als tweede in 30:21.23. Het brons ging naar de Keniaanse Agnes Tirop in 30:25.20.