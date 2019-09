Geen zevende zege voor Bart Swings in Berlijnse skeelermarathon, Sandrine Tas wint wel

De voorbije zes jaar won Bart Swings telkens de prestigieuze skeelermarathon in Berlijn. Zaterdag moest hij zijn kroon afstaan aan de Duitser Felix Rijhnen. Bij de vrouwen zegevierde Sandrine Tas, voor de Duitse Katharina Rumpus. De races werden gekenmerkt door regen en een glad wegdek.

Swings werd in de eindsprint op de de Straat van de 17e juni verslagen door Rijhnen, zijn teamgenoot bij Powerslide, en de Fransen Nolan Beddiaf en Ewen Fernandez. Hij viel als vijfde naast het podium. In de slotkilometer had de Vlaams-Brabander nog een ultieme aanval geplaatst, maar die mislukte.

Door zijn overwinning in de laatste marathon van het seizoen mag Rijhnen zich ook winnaar van de World Inline Cup noemen. Die titel nam Rijhnen ook over van Swings, die zich verheugd toonde over de triomf van zijn teamgenoot. Achter de kopgroep van twaalf man eindigde Brecht Lippens als 24e, Jason Suttels als 29e en Thomas Vosté als 69e.

Tas was na een voorzichtige race waarin weinig gebeurde, de snelste in de sprint. Zij hield de winnares van vorig jaar, Rumpus, achter zich. Tas zegevierde in 2015 ook al eens. Verderop klassserde Katrien Hernalsteen zich als 23e, Sabrina Gaudesaboos als 39e, Ellen Vande Catsye als 53e en Carolien van Relegem als 61e.

Meer dan vijfduizend skaters uit zestig verschillende landen verschenen aan de start in Berlijn.

Tijdens het trainingskamp op het ijs in Salt Lake City hadden Swings en Tas ook de skeelers meegenomen. Vanaf zondag gaan ze met de andere Belgische schaatsers op trainingskamp in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell.