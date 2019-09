Olivier Renard verlaat Antwerp na amper vier maanden en trekt naar Canada

Antwerp is zijn Sportief Adviseur kwijt. Olivier Renard kwam pas in juni toe op de Bosuil, waar hij samen met Luciano D’Onofrio en Sven Jacques het sportieve beleid moest uittekenen. Renard trekt naar Canada, waar hij bij MLS-club Montreal Impact de rol van Sportief Directeur op zich neemt.

“Het was nooit de bedoeling, noch van RAFC noch van Olivier Renard, om de goede samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Beide partijen waren het echter snel eens dat deze uitdaging, zowel sportief als qua ervaring, een mooie opportuniteit is in zijn verder carrière”, laat Antwerp weten in een persbericht.