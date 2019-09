Britse tanker die door Iran werd vastgehouden komt aan in Dubai

De Britse olietanker Stena Impero die midden juli door Iran in beslag genomen werd in de straat van Hormoez, is aangekomen in Dubai. Dat melden verschillende journalisten die in de haven van Dubai zijn.

Het schip vertrok vrijdag vanuit Iran, waar het twee maanden voor anker had gelegen in de haven van Bandar Abbas. Volgens de website MarineTraffic.com voer het schip zaterdagnamiddag de Rachid-haven in Dubai binnen, waar het de nacht zal doorbrengen.

De Revolutionaire Garde hield de olietanker, die onder Britse vlag vaart, vast sinds 19 juli. Het schip werd ervan beschuldigd dat het het zeerecht in de Perzische Golf zou geschonden hebben. De inbeslagname volgde twee weken nadat Londen de Iraanse tanker Grace 1 aan de ketting legde in Gibraltar, omdat die olie aan boord zou hebben voor Syrië, wat een schending betekent van de Europese sancties tegen Syrië. De Iraanse tanker werd in augustus al opnieuw vrijgegeven.

Aan boord van de Stena Impero bevonden zich 23 bemanningsleden, waarvan er zeven eerder deze maand werden vrijgelaten. Zij reisden eerder al naar Dubai, om van daar weer naar huis te gaan.

Het Brits-Iraanse conflict moet tegen de achtergrond gezien worden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de pogingen van Washington om de internationale gemeenschap aan zijn kant te krijgen.

(belga)