Charles Leclerc vliegt naar de polepositie in GP Formule 1 van Rusland

Charles Leclerc heeft de polepositie voor de GP van Rusland veroverd, wk-leider Lewis Hamilton strandde op ruime afstand op de tweede plaats. Voor Leclerc is het zijn vierde polepositie op rij.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie kregen we meteen het nodige spektakel. Sebastian Vettel ging tijdens zijn eerste snelle rondje in de fout en moest herkansen.

Net terwijl Vettel aan een tweede poging was crashte Alex Albon in zijn Red Bull F1-bolides. De teamgenoot van Max Verstappen veroorzaakte zo een rode vlag en Vettel moest met nog een zestal minuten op de klok voor een derde keer de baan op om zich te kwalificeren voor het tweede kwalificatiegedeelte.

De Duitser slaagde daar uiteindelijk probleemloos in en reed zelfs de snelste tijd. Vettel gebruikte zo echter wel veel meer bandensetjes dan oorspronkelijk gepland en dat heeft uiteraard invloed op de rest van zijn kwalificatie en de race.

In Q2 geen verrassingen. Charles Leclerc reed de snelste tijd, teamgenoot Sebastian Vettel volgde in de tweede Ferrari op slechts één tiende. Ook Max Verstappen moest slechts twee tienden toegeven.

Mercedes opteerde voor een andere strategie en reed op de tragere medium band zodat ze de race morgen daarop kunnen aanvatten. Veel vraagtekens dus voor Q3 want Mercedes kon ongetwijfeld ook sneller op de zachte band.

In Q3 zagen we eerst Valtteri Bottas de snelste tijd neerzetten maar Lewis Hamilton dook meteen eronder. Sebastian Vettel was echter sneller onderweg en liet drie paarse snelste sectortijden noteren.

Vettel bezette echter slechts heel even de voorlopige polepositie want teamgenoot Charles Leclerc was in zijn Ferrari nog eens meer dan drie tienden sneller dan Vettel. Max Verstappen moest bijna een seconde toegeven op Leclerc en had de voorlopig vijfde tijd.

Tijdens de ultieme poging om een gooi te doen naar de pole zagen we eerste beide Ferrari's op de baan, voor beide Mercedes-rijders. Vettel maakte in de eerste sector al een foutje en slaagde er met veel moeite in om zijn tijd te verbeteren.

Charles Leclerc verbeterde nogmaals zijn tijd en veroverde met vier tienden voorsprong op Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de pole. Max Verstappen kwalificeerde zich als vierde voor Bottas in de tweede Mercedes.

Voor Leclerc is het de zesde pole in zijn F1-carrière, zijn vierde polepositie op rij. De laatste rijder die daarin bij Ferrari slaagde was Michael Schumacher.

1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.613s 1:32.434s 1:31.628s

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.230s 1:33.134s 1:32.030s

3 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.032s 1:32.536s 1:32.053s

4 Max Verstappen Red Bull 1:33.368s 1:32.634s 1:32.310s

5 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.413s 1:33.281s 1:32.632s

6 Carlos Sainz McLaren 1:34.184s 1:33.807s 1:33.222s

7 Nico Hülkenberg Renault 1:34.236s 1:33.898s 1:33.289s

8 Lando Norris McLaren 1:34.201s 1:33.725s 1:33.301s

9 Romain Grosjean Haas 1:34.283s 1:33.643s 1:33.517s

10 Daniel Ricciardo Renault 1:34.138s 1:33.862s 1:33.661s

11 Pierre Gasly Toro Rosso 1:34.456s 1:33.950s

12 Sergio Pérez Racing Point 1:34.336s 1:33.958s

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:34.755s 1:34.037s

14 Kevin Magnussen Haas 1:33.889s 1:34.082s

15 Lance Stroll Racing Point 1:34.287s 1:34.233s

16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:34.840s

17 George Russell Williams 1:35.356s

18 Robert Kubica Williams 1:36.474s

19 Alexander Albon Red Bull 1:39.197s

20 Daniil Kvyat Toro Rosso

