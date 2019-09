Meidengroep K3 heeft vrijdag de videoclip van het nieuwe nummer ‘Altijd blijven dromen’ gelanceerd. Daarin trekken de zangeressen voluit de kaart van de diversiteit.

In de videoclip zijn zeer uiteenlopende koppels te zien: mensen met een andere etnische achtergrond, een ouder paar, jonge kindjes en dus ook een lesbisch koppel.

Het is de eerste keer dat er een homoseksuele kus verwerkt is in een videoclip van K3, maar het is niet de eerste keer dat de meidengroep het openlijk over homoseksualiteit heeft. Dat bewijst de tekst van hun nummer ‘Prinsesje en superman’, waarin ze onder meer zingen over prinsesjes die van prinsesjes houden.