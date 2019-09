Canadese tieners bekennen moorden in video

De twee jonge Canadezen naar wie afgelopen zomer wekenlang met man en macht gezocht werd, hadden in een video toegegeven dat ze drie moorden gepleegd hebben. Het waarom is nog niet duidelijk.

De Canadese politie heeft meer informatie gegeven over het moordonderzoek naar de Canadese tieners Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19). Er werd deze zomer een klopjacht naar hen gehouden die Canada wekenlang in de ban hield. Honden, gepantserde voertuigen, drones, boten en vliegtuigen van de politie en het leger werden in­geschakeld om de jongeren in de Canadese wildernis op te sporen.

Beide tieners uit Port Alberni, British Columbia, golden als hoofdverdachte van drie moorden, die ze zouden gepleegd hebben op een losgeslagen tocht door de dunbevolkte gebieden tussen hun westelijke provincie en het wilde noorden van Manitoba.

De twee werden ervan beschuldigd een 64-jarige professor, Leonard Dyck, zonder voorbedachten rade gedood te hebben. Daarnaast werden ze ook verdacht van de moord op de 23-jarige Australische toerist Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24). De lichamen van deze twee slachtoffers werden op 15 juli gevonden langs de kant van een weg in het westen van Canada.

Geen wroeging

De twee verdachten hebben, aldus de Canadese politie, in video’s toegegeven dat ze die moorden ook effectief gepleegd hebben. In de filmpjes drukken de twee jongemannen geen enkele wroeging uit over de feiten, zegt de Canadese politie. In de video’s gaven ze nog aan van plan te zijn nog meer mensen te doden. ‘Ze waren echt kil, emotieloos’, benadrukt Kevin Hackett van de Canadese politie aan de pers.

De filmpjes stonden op een camera die gevonden werd bij de lichamen van de tieners. De politie vond ook foto’s op het toestel. Hun lichamen werden op 7 augustus gevonden op zowat 3.000 km van de feiten, in een onherbergzame regio van de provincie Manitoba.

De Canadese politie bevestigde vrijdag ook nog dat de twee, McLeod en zijn jeugdvriend Schmegelsky, een ‘zelfmoordpact’ gesloten hadden. ‘We denken dat McLeod zijn vriend Schmegelsky gedood heeft en daarna zichzelf omgebracht heeft’, aldus politiewoordvoerder Kevin Hackett tijdens een persconferentie.

Het motief is voorlopig nog steeds onduidelijk. Eerder waren er wel al verschillende getuigenissen opgedoken over de neonazistische sympathieën van Schmegelsky. De tiener bleek ook gefascineerd door gewelddadige videogames en wapens.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.