Marathon op WK atletiek in Qatar ‘helemaal onverantwoord’

Roel Parys, de arts van de Belgische delegatie, uitte na de marathon op het WK atletiek in het Qatarese Doha zijn onbegrip. ‘Dit is helemaal onverantwoord’, foeterde hij.

Manuela Soccol en Hanna Vandenbussche werkten in de nacht van vrijdag op zaterdag de WK-marathon in het Qatarese Doha af in loodzware omstandigheden. Soccol liep als 31e over de streep, Vandenbussche moest na ruim 14 kilometer, volledig uitgeput door de warmte, opgeven.

‘Met een temperatuur van 32 graden en een vochtigheidsgraad van 75 procent, blijft de transpiratie aan de huid kleven in plaats van te verdampen’, legde Parys uit. ‘Hierdoor stijgt de lichaamstemperatuur, en het hart moet meer en meer inspanningen leveren. Dat zorgt voor spierkrampen. Hanna moest hiermee afrekenen en stopte net op tijd. Ze werd bijna duizelig. Manuela is kleiner van gestalte en heeft daardoor iets minder last van die verschijnselen.’

De hoge temperaturen speelden ook de andere loopsters parten. Slechts 40 van de 68 deelneemsters werkten het volledige parcours af.

‘Wat ook niet hielp, was dat onze beide atleten pas vorige week wisten dat ze naar het WK mochten’, vervolgde de arts. ‘Ze konden zich dus niet optimaal voorbereiden op de hitte. Dat is mogelijk, maar duurt weken. Zoiets hebben we voorzien voor de Spelen volgend jaar in Tokio, waar soortgelijke omstandigheden mogelijk zijn.’